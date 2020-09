Red 8:16 Noi per Arborea sceglie Valeria Manca Il gruppo, costituito per presentare una lista alle prossime Elezioni comunali del paese, riunito mercoledì notte, ha espresso il proprio sostegno unanime al candidato da contrapporre alla prima cittadina uscente Manuela Pintus







Infatti, Manca dovrà vedersela con la prima cittadina uscente Manuela Pintus. Valeria Manca, 37enne madre di una bimba, ha conseguito diploma di maturità in Tecnico per il turismo ed è una professionista nel settore della Pet therapy, collegata alla disabilità infantile, in particolare attraverso le attività assistite con gli asini.



«E' sotto gli occhi di tutti come negli ultimi anni Arborea abbia subito un declino immeritato. La mia candidatura deve ridare vitalità, energia e rilancio a una comunità esclusa dalla scelte di governo e al margine dei processi di sviluppo che interessano la Sardegna», sono le prime parole espresse da Manca, dopo la sua nomina.



Nella foto: Valeria Manca Commenti ARBOREA - Il gruppo “Noi per Arborea”, costituito per presentare una lista alle prossime Elezioni comunali del paese, riunito mercoledì notte, ha espresso il proprio sostegno unanime al candidato sindaco Valeria Manca. Sarà uno scontro all'ultimo voto tra due donne dunque.Infatti, Manca dovrà vedersela con la prima cittadina uscente Manuela Pintus. Valeria Manca, 37enne madre di una bimba, ha conseguito diploma di maturità in Tecnico per il turismo ed è una professionista nel settore della Pet therapy, collegata alla disabilità infantile, in particolare attraverso le attività assistite con gli asini.«E' sotto gli occhi di tutti come negli ultimi anni Arborea abbia subito un declino immeritato. La mia candidatura deve ridare vitalità, energia e rilancio a una comunità esclusa dalla scelte di governo e al margine dei processi di sviluppo che interessano la Sardegna», sono le prime parole espresse da Manca, dopo la sua nomina.Nella foto: Valeria Manca