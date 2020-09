video Cor 18:18 La deputata algherese si commuove



Nel ricordare Vittoria Bogo Deledda, la senatrice del Movimento 5 Stelle recentemente deceduta, la deputata di Alghero, Paola Deiana, si commuove. Ecco le sue parole in occasione dell´incontro di presentazione del candidato Lorenzo Corda andato in scena martedì nella sede cittadina del Partito democratico Commenti Nel ricordare Vittoria Bogo Deledda, la senatrice del Movimento 5 Stelle recentemente deceduta, la deputata di Alghero, Paola Deiana, si commuove. Ecco le sue parole in occasione dell´incontro di presentazione del candidato Lorenzo Corda andato in scena martedì nella sede cittadina del Partito democratico Guarda e condividi il video su Alguer.tv