Referendum: affluenza flop in Sardegna

ultimo aggiornamento ore 19.10 Commenti ALGHERO – Chiusi i seggi e iniziato lo spoglio delle votazioni per referendum, Regione e Suppletive Senato, i primi dati (non ancora ufficiali) riguardano l'affluenza. Affluenza che vede la Sardegna come regione dove si è votato meno.Infatti, mentre il dato nazionale parla di un'affluenza del 53,84percento, nell'Isola ci si è fermati al 35,71. In provincia di Cagliari sono andati a votare il 36,78percento, a Sassari il 36,68, 34,82 a Nuoro, 34,33 nel Sud Sardegna e 34,16 a Oristano.Sempre per il referendum, ad Alghero, gli elettori alle urne sono stati il 37,97percento. Per quanto riguarda le Supplettive Senato, nel Collegio 03 sono andati a votare il 34,01percento (ad Alghero il 35,4).