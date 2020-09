Bimba in pericolo di vita: volo da Alghero a Genova

19/9/2020 Terapia Intensiva ad Alghero: nuovo passo verso l’accreditamento Si è svolto in settimana l´audit del gruppo regionale di verifica finalizzato all´apertura del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile di Alghero. Mercoledì 30 settembre, il Reparto sarà strutturalmente pronto per l´esercizio e completo di tutti gli arredi, con altri quattro letti tecnici nuovi e specifici per l´altissima intensità terapica