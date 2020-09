A.B. 22:14 L´Hermaea porta via un punto da Mondovì Nel campionato di serie A2 di pallavolo femminile, aconfitta al tie-break per la squadra di coach Giandomenico, che si aggiudica la prima e la terza frazione sul difficile campo della Lpm, ma cede la vittoria per 15-7 nel set decisivo







La squadra di Giandomenico inizia bene anche il secondo set, con la diagonale perfetta di Joly per il vantaggio 3-6. Delmati prova a scuotere le sue, che devono però fare i conti con una Joly ancora implacabile da posto quattro (7-11). L’Hermaea trae linfa vitale dalle sue bande, con Ghezzi che sale in cattedra per il +5. La Lpm assorbe il momento negativo e reagisce sfruttando qualche errore delle galluresi (pari a 16). Tanase si accende con l’ace del sorpasso, ma le padrone di casa devono nuovamente fare i conti con un’ottima Korhonen. L’equilibrio dura fino alla fase finale del set, quando un paio di difese super di Hardeman e un mani out di Taborelli consegnano l’1-1 a Mondovì. L’Hermaea reagisce piazzando uno 0-3 in avvio di terzo parziale, ma le cose tornano presto in equilibrio: dopo il servizio vincente di Scola che segna il sorpasso di Mondovì (5-4), Giandomenico sceglie di interrompere la gara. Le biancoblu perdono precisione in attacco e scivolano pian piano indietro fino all’11-4. Il coach gallurese pesca dalla panchina e inserisce Coulibaly, Ciani e Zonta, che riescono a bloccare l’emorragia e a dare nuova fiducia all’Hermaea, capace di rientrare fino al -1 (15-14). L’infortunio alla caviglia di Barazza non frena la veemente rimonta delle ospiti, capaci di sorpassare sulle ali di Zonta e Coulibaly e poi di volare anche sul +4 (16-20). La squadra di Delmati si rimette in carreggiata rapidamente grazie a Tanase (23 pari), ma l’Hermaea però ne ha di più: Coulibaly mette a terra il mani-out del 23-24, poi Poli, con un muro punto, riporta le sue avanti nel conto (23-25).



Il tecnico olbiese conferma il sestetto della rimonta nei frangenti iniziali del quarto set: Mondovì spinge sull’acceleratore (diagonale di Tanase per il vantaggio 8-4), Coulibaly prova a tenere in linea di galleggiamento le sue. Sul 10-5 Mondovì su rivedono Stocco e Korhonen, ma non cambia l’inerzia della gara, con le padrone di casa che doppiano le galluresi sul 12-6. L’opposto finlandese rilancia le quotazioni hermeine in collaborazione con Coulibaly, poi Angelini rifinisce l’opera con un perfetto primo tempo e la riapre sul 22-20. Lepiemontesi non esitano e pareggiano la sfida chiudendo il parziale sul 25-21. Le locali, galvanizzate, controllano il tie-break andando subito sul 6-2. L’Hermaea cerca di riconnettersi con la gara e ritrova il suo capitano Barazza. Ma c’è poco da fare: la Lpm, lanciatissima, chiude i giochi sul 15-7 e costringe l’Hermaea ad accontentarsi di un punto. «Tornare da Mondovì con un punto non è male – commenta il presidente Sarti – Speravamo di farne uno in più, ma purtroppo non è andata così. Non dimentichiamo che le nostre avversarie sono state costruite per stare ai vertici, e che noi ce la siamo giocata alla pari portando la sfida al quinto set. Ci sono diverse cose da migliorare, ma anche altre che hanno già funzionato molto bene: su tutte citerei Korhonen e le seconde linee. Resto fiducioso: quando riuscirà a carburare questa squadra ci darà grosse soddisfazioni».



LPM BAM MONDOVI–GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA 3-2:

LPM BAM MONDOVI: Taborelli 22, Scola 4, Midriano, Bonifacio 1, Mazzon 15, De Nardi L, Hardeman 15, Bordignon, Molinaro 10, Tanase 17, Mandrile ne, Serafini ne. Coach Davide Delmati.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Joly 16, Korhonen 21, Stocco 3, Ghezzi 6, Coulibaly 8, Zonta 5, Caforio L, Barazza 4, Ciani 2, Angelini 4, Poli 2. Coach Emiliano Giandomenico.

ARBITRI: Marco Pasin e Simone Fontini.

PARZIALI: 24-26, 25-22, 23-25, 25-21, 15-7



