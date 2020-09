Red 21:59 Covid-19:scuole chiuse a Gonnesa Vista la situazione nel paese, il sindaco Hansel Cristian Cabiddu ha emanato un´ordinanza, valida da domani a domenica 4 ottobre, che chiude scuole e impianti sportivi, che ordina ai cittadini di utilizzare sempre le mascherine e che regolamenta gli orari di bar, locali e ristoranti



GONNESA - «Oggi si è delineato ancora di più lo stato dell’emergenza epidemiologica nel nostro paese. Dalla continua interlocuzione con Ats e autorità preposte è stata mappata con precisione la catena dei contagi relativa ai diciotto positivi annunciati ieri. Tra le giornate di domani e martedì verranno sottoposti a tampone circa trenta cittadini di Gonnesa. Sono numeri decisamente ridimensionati e confortanti rispetto alle preoccupazioni che emergevano ieri». Il sindaco di Gonnesa Hansel Cristian Cabiddu, analizzata la situazione nel suo paese, ha quindi deciso che «Questi numeri ci dicono che il focolaio, benchè importante, è stato puntualmente individuato e circoscritto, ma in previsione di ulteriori sviluppi abbiamo deciso di emettere un provvedimento che per il momento non chiude totalmente il paese, ma che restringe notevolmente la vita pubblica e sociale della nostra comunità».



Per questo,da domani, lunedì 28 settembre, «sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine senza limitazione oraria, sia al chiuso che all’aperto. Saranno sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Saranno interdetti gli spazi pubblici attrezzati, il parco giochi di Piazza del Minatore e la palestra della pineta di Plage Mesu. Saranno sospese le attività sportive e l’utilizzo degli impianti ad esse connesse. Le attività commerciali e gli esercizi dediti alla ristorazione, i bar, i pub subiranno limitazioni d’orario di apertura al pubblico. Sarà possibile comunque garantire la ristorazione con consegna a domicilio. Le altre attività commerciali saranno tenute ad intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti».



«L’ordinanza che ho appena firmato, inoltre – spiega il primo cittadino - raccomanda, il rispetto del divieto di assembramento di qualsiasi genere. Queste misure saranno operative già da domani e avranno efficacia sino a domenica 4 ottobre compreso, salvo ulteriori modifiche o proroghe che si dovessero rendere necessarie. A prescindere dalle prime restrizioni a cui il nostro paese va incontro, richiamo, ancora una volta, ciascuno di noi al senso di responsabilità personale che è però in questo caso collettiva. Con la coscienza di aver preso decisioni difficili e pesanti per la comunità chiedo ai cittadini di non render vano questo nuovo sacrifico per Gonnesa. Abbiamo bisogno di tutti, ciascuno per la propria competenza, per uscire uniti e nel più breve tempo possibile da questa difficile situazione».



Nella foto: il sindaco Hansel Cristian Cabiddu