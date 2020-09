Red 16:21 «Fateci decidere il nostro futuro» I Giovani democratici nuoresi hanno deciso di scendere in campo al fianco di Carlo Prevosto per le Elezioni Amministrative di domenica 25 e lunedì 26 ottobre. Dopo l´investitura ufficiale, con tanto di presentazione della lista, ora i Gd rimarcano la loro posizione a un mese dal voto







«Il nostro obiettivo è quello di creare un nuovo gruppo d'azione formato da giovani e che possa occuparsi attivamente del futuro dei giovani - dichiara il segretario provinciale dei Giovani democratici Francesco Ruiu - Non avevamo alcun interesse nel chiedere al Partito democratico uno spazio giovane in lista, non volevamo omologarci o confonderci. Vogliamo costruire il nostro futuro in prima persona, abbiamo già visto il gioco degli altri e non ci piace. Naturalmente, ci rispecchiamo nei valori del Pd, lo consideriamo un progetto imprescindibile per la Sinistra, ma ci siamo stufati dei vecchi amministratori. I candidati sindaci li abbiamo tutti visti e rivisti all'opera, è inutile che ci chiedano ancora di stare al loro gioco. Per questo motivo, abbiamo deciso di presentare la nostra lista, riteniamo doveroso scendere in campo in prima linea per occuparci realmente del nostro futuro».



Il segretario provinciale dei Gd alza il tiro: «Il futuro è nostro, è inutile che i soliti vecchi volti della politica continuino a parlare di giovani, perché hanno ampiamente dimostrato di non essere in grado di risolvere i nostri problemi. Troviamo quantomeno stucchevole il fatto che ci siano persone che hanno vissuto la loro vita lontano da Nuoro, poi una volta andati in pensione decidano di tornare in città e ripresentarsi come salvatori della patria. Non abbiamo alcuna intenzione di lasciare nelle mani di queste persone le decisioni che riguardano la nostra vita, anche perché la loro generazione ci ha consegnato una città che per i giovani oggi è invivibile. Da venticinque anni, sentiamo parlare del Campus universitario, un'iniziativa nata venticinque anni fa quando era sindaco Carlo Forteleoni, ma concretamente non è stato mai fatto nulla. Da troppo tempo sentiamo parlare di città “green”, ma quella che abbiamo sotto gli occhi è una realtà che continua spedita verso ben diversi orizzonti. I tanti pensionati candidati devono ritenersi fortunati ad avere la pensione, mentre noi giovani sappiamo già che dovremo lavorare duramente per pagare i contributi proprio a chi è già in pensione e che ora si candida spinto da vecchi ragionamenti o dinamiche. Ecco perché vogliamo decidere noi il nostro futuro, come loro hanno deciso il proprio. Ci siamo stufati dei soliti consulti, vogliamo i nostri spazi senza dover chiedere l'autorizzazione a qualcuno. Siamo qui per riprenderci ciò che è nostro».



