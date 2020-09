Gavoi in lockdown: scuole e bar chiusi

16:23 Ad Alghero aumentano i positivi +26 «Sono numeri che di dicono che dobbiamo riporre la massima attenzione sul rispetto delle prescrizioni», commenta Mario Conoci che preferisce non rispondere alle polemiche divampate in città sul suo operato

16:32 Covid: 37 positivi, muore 86enne Le vittime sono in tutto 150. In totale sono stati eseguiti 185.834 tamponi, con un incremento di 1.335 test rispetto all´ultimo aggiornamento. Sono invece 109 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale

22:32 Covid Alghero: plauso all´Ats, sveglia al sindaco Plauso all´Ats per la celerità con cui gestisce la situazione di apprensione venutasi a creare negli istituti superiori di Alghero. Le minoranze danno la sveglia a Conoci: informi la città

video 27/9/2020 «Zero controlli Covid, serve un sindaco responsabile» Crescono i positivi ma ad Alghero nessun controllo degli organi preposti. Così il consigliere comunale Pietro Sartore, a nome dei gruppi di minoranza consiliare - Dem, Per Alghero, Sinistra in Comune e Futuro Comune - si rivolge direttamente al sindaco e chiede maggiore responsabilità, una presenza attiva e soprattutto più controlli. «Così c´è il rischio che gli sforzi che ognuno compie siano vani, bisogna dare il buon esempio ai più giovani». Le sue parole rivolte a Mario Conoci sono taglienti e dirette

19:32 Covid a Sassari: musica nei locali fino alle 22 E´ la nuova ordinanza firmata oggi dal sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus. Un modo per sottolineare ancora una volta l’importanza di evitare gli assembramenti. Un passaggio che si auspica sufficiente per evitare il passo successivo, che potrebbe essere la chiusura dei locali

27/9/2020 Covid-19: 149esima vittima in Sardegna Deceduta una 93enne ricoverata a Cagliari. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 139 nuovi casi: 104 rilevati attraverso attività di screening e trentacinque da sospetto diagnostico

26/9/2020 «Dialisi abbandonata e senza medici» L´azienda sanitaria con nota di ieri ha annullato l´integrazione del 4 settembre scorso che contemplava anche l´ospedale di Alghero tra i destinatari del personale medico, per dirottare nefrologi altrove e in particolare ad Ozieri per la ASSL di Sassari

18:42 Covid, Cani (Dem): Regione assente «L´impennata di contagi degli ultimi giorni, i reparti per l´ordinaria amministrazione sanitaria chiusi, gli altri che cominciano a riempirsi, sono un segnale d´allarme»

21:59 Covid-19: scuole chiuse a Gonnesa Vista la situazione nel paese, il sindaco Hansel Cristian Cabiddu ha emanato un´ordinanza, valida da domani a domenica 4 ottobre, che chiude scuole e impianti sportivi, che ordina ai cittadini di utilizzare sempre le mascherine e che regolamenta gli orari di bar, locali e ristoranti

11:11 Aou Sassari: stabilizzati sette infermieri L´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari rafforza la presenza del personale del Comparto e assume anche diciassette infermieri a tempo determinato. Infine, sono cinque i medici assunti a tempo determinato

26/9/2020 Bonus 800, Chessa contro la «Sinistra comunista algherese» «Se la gestione della cosa pubblica fosse fatta a sentimento o a chiamata personale tutto sarebbe più semplice, forse non è chiaro a chi muove attacchi di parte che le risorse pubbliche vanno amministrate oculatamente, vanno reperite, stanziate e giustificate», ribatte la coordinatrice cittadina della Lega

9:07 Parcheggio ambulanze: ordinanza di Campus Da domani, la sede di Sirio di Viale Italia, tra Via De Nicola e l´ingresso del pronto soccorso dell´ospedale Santissima Annunziata, sarà destinata alla sosta delle ambulanze. Lo ha stabilito il sindaco di Sassari, nell’ambito della gestione dell’emergenza da Covid-19

26/9/2020 Test rapidi: Alghero cerca aziende specializzate Campagna per la ricerca e l´identificazione dei soggetti positivi al Covid-19: la Giunta comunale promuove e sostiene lo svolgimento dei test con l´attivazione urgente di aziende specializzate sul territorio

26/9/2020 Covid: Mulas chiede «più tamponi» «Il Governo non ascolta, chiederemo alla Regione», dichiara il consigliere comunale di Fratelli d´Italia, presidente della Commissione Sanità, che lunedì affronterà il tema con una segnalazione

25/9/2020 Aidomaggiore, lockdown per una settimana: via ai tamponi La decisione è stata annunciata oggi dal vicesindaco Maria Lourdes Pala, che sta sostituendo il primo cittadino Mariano Salaris, attualmente in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19

25/9/2020 Covid: Macomer, bar chiusi alle 21 Il sindaco Antonio Onorato Succu ha firmato oggi un´ordinanza che limita l´apertura di pubblici esercizi di somministrazione bevande, circoli privati e di distributori automatici e h24 fino a lunedì 5 ottobre

26/9/2020 Lotta alla Psa: ridefinita l´Unità di progetto Prosegue il percorso di eradicazione della Peste suina africana, i cui risultati raggiunti finora hanno portato la Regione autonoma della Sardegna a richiedere alla Commissione europea l’inserimento dell´Isola fra le aree in cui il virus è presente nei soli cinghiali e l’allentamento delle restrizioni vigenti