«Più medici pediatri a Villacidro»

Red 15:21







Nella foto: il consigliere regionale Rossella Pinna Commenti VILLACIDRO - La popolazione di Villacidro manifesta una forte preoccupazione per la carenza di medici pediatri di libera scelta nella Casa della salute. Se ne fa portavoce il consigliere regionale del Partito democratico Rossella Pinna, firmataria di un’interrogazione con la quale chiede all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu di voler provvedere con urgenza alla nomina di almeno un altro specialista a tempo pieno, per soddisfare il fabbisogno di una popolazione che, in fascia pediatrica, conta oltre 1300 unità tra bambini e bambine.«In un momento così delicato, con la stagione invernale alle porte e le ordinarie malattie da raffreddamento, con una recrudescenza della pandemia originata dal Covid-19 e il conseguente aumento del ricorso al medico di base da parte delle famiglie, riteniamo che il numero di pediatri assegnati alla Casa della Salute non sia assolutamente sufficiente a garantire un servizio adeguato. Sollecitiamo per questo con urgenza – chiede Pinna - ora più che mai data la situazione di contesto, la nomina di un altro pediatra a tempo pieno per la comunità di Villacidro in sostituzione del cessato dottor Vacca, anche in considerazione del fatto che proprio l’emergenza epidemiologica ha messo in rilievo il ruolo fondamentale svolto dai presidi sanitari sparsi nel territorio nel contenere e limitare la diffusione dei contagi».Nella foto: il consigliere regionale Rossella Pinna