«Trasporti negati alla Sardegna» «Test anti-Covid: il Governo chiarisca se la decisione è stata sottoposta al parere del Comitato tecnico scientifico o se è stata valutata dai Ministeri competenti», chiede il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda







«Alla Sardegna hanno negato, a maggio, la possibilità di effettuare i test dicendo che non c'era nessun tipo di precedente. Peccato però, che a Cipro, come in altri Stati, per entrare bisogna presentare un certificato di negatività e non solo. La stessa Alitalia li sta sperimentando sui voli Linate-Roma», prosegue Deidda.



«Con l'interrogazione, vogliamo sapere, con chiarezza, se si sia pronunciato il Comitato tecnico scientifico in merito, se a maggio il Ministero della Salute e dei Trasporti siano stati consultati e perché non è stato aperto un tavolo di confronto per tutelare la Sardegna visto quello che oggi stiamo vivendo. Se ci fossero stati controlli preventivi, come nell'isola di Cipro, forse oggi non saremo così preoccupati», conclude l'esponente di FdI.



