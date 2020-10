Red 17:39 Assistenza pediatrica: tre incarichi nel Comune di Sassari L´Assl Sassari ha attivato le procedure necessarie al reclutamento di tre pediatri, per l´ambito 6 di Sassari, per far fronte alle esigenze assistenziali venutesi a creare in seguito al recente pensionamento della dottoressa Angius e al prossimo pensionamento della dottoressa Alagnae del dottor Senes







Il bando scade giovedì 15 ottobre. Come già accaduto nei mesi scorsi, i pazienti dei pediatri succitati saranno assistiti dai nuovi incaricati i quali, come da Accordo collettivo nazionale per l'assunzione dell'incarico provvisorio, offriranno l'assistenza pediatrica a 800 bambini ciascuno. Inoltre, l'Assl Sassari ha reso noto che sono contestualmente in corso le procedure urgenti per il conferimento degli incarichi definitivi dei pediatri. Commenti SASSARI - L'Assl Sassari ha attivato le procedure necessarie al reclutamento di tre pediatri, per l'ambito 6 di Sassari-Comune di Sassari, per far fronte alle esigenze assistenziali venutesi a creare in seguito al recente pensionamento della dottoressa Angius e al prossimo pensionamento della dottoressa Alagna (domenica 1 novembre) e del dottor Senes (mercoledì 25 novembre). L'avviso è stato pubblicato sull'Albo Pretorio Ats Sardegna, nella sezione “Comunicazioni, avvisi, manifestazioni di interesse”.Il bando scade giovedì 15 ottobre. Come già accaduto nei mesi scorsi, i pazienti dei pediatri succitati saranno assistiti dai nuovi incaricati i quali, come da Accordo collettivo nazionale per l'assunzione dell'incarico provvisorio, offriranno l'assistenza pediatrica a 800 bambini ciascuno. Inoltre, l'Assl Sassari ha reso noto che sono contestualmente in corso le procedure urgenti per il conferimento degli incarichi definitivi dei pediatri.