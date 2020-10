M.P. 15:05 Fortza Paris presenta la lista a Porto Torres La lista si presenta alle amministrative del 25 e 26 ottobre con 16 aspiranti consiglieri comunali a sostegno del candidato sindaco Franco Satta a capo della coalizione civica autonomista identitaria







Così dopo esserci confrontati con tutte le forze politiche ad eccezione dei 5 Stelle che corrono da soli, abbiamo capito che la giusta collocazione del partito era questa». All’interno del movimento regionalista fondato dall’ex generale della Brigata Sassari, Gianfranco Scalas, «hanno trovato spazio anche alcuni militanti del Popolo della Famiglia e Rinascita Turritana», ha sottolineato Enzo Brandinu coordinatore regionale del partito. «Dobbiamo pensare con la testa al passato per ricordare, e con gli occhi guardare al presente per renderci conto e governare con il cuore – ha detto Franco Satta – e come liste civiche ci sganciamo dalla politica nazionale, una scelta responsabile per me che sono stato scelto da questa coalizione all’unanimità e che non mi ha permesso di cedere e di fare passi indietro e tradire la fiducia che mi era stata data».



L’obiettivo della nuova squadra «arricchita dall’alleanza con i Progressisti – aggiunge Satta – è quella di lavorare tutti per cambiare. Una prima cosa da fare sarà mettere gli uomini migliori nei posti giusti, una giunta qualificata con le figure competenti e un consiglio comunale con deleghe specifiche per crescere». La lista Fortza Paris è composta da: Antonio Francesco Carta, Francesco Valia, Fabio Francesco Loriga, Selene Schirru, Barbara Sersale, Antonella Grilli, Gianluca Leoni, Costantino Marceddu, Salvatore Melis, Mattia Bobbato, Loretta Pisanu, Antonello Deiana, Paolo Grieco, Sharon Carboni, Marco Tidalis, Maria Cristina Marras. di mariangela pala Commenti PORTO TORRES - Qualcuno con esperienza amministrativa alle spalle, ma per la maggior parte giovani e determinati con dentro anche figure femminili: la lista Fortza Paris si presenta alle amministrative del 25 e 26 ottobre con 16 aspiranti consiglieri comunali a sostegno del candidato sindaco Franco Satta a capo della coalizione civica autonomista identitaria. Fuori dal quadro regionale dove Fortza Paris si colloca nello schieramento di centrodestra, a Porto Torres la formazione politica coordinata da Roberto Mura scegli l’autonomia e converge con i civici «con i quali abbiamo trovato subito l’intesa sia sulla candidatura a sindaco sia sui programmi.Così dopo esserci confrontati con tutte le forze politiche ad eccezione dei 5 Stelle che corrono da soli, abbiamo capito che la giusta collocazione del partito era questa». All’interno del movimento regionalista fondato dall’ex generale della Brigata Sassari, Gianfranco Scalas, «hanno trovato spazio anche alcuni militanti del Popolo della Famiglia e Rinascita Turritana», ha sottolineato Enzo Brandinu coordinatore regionale del partito. «Dobbiamo pensare con la testa al passato per ricordare, e con gli occhi guardare al presente per renderci conto e governare con il cuore – ha detto Franco Satta – e come liste civiche ci sganciamo dalla politica nazionale, una scelta responsabile per me che sono stato scelto da questa coalizione all’unanimità e che non mi ha permesso di cedere e di fare passi indietro e tradire la fiducia che mi era stata data».L’obiettivo della nuova squadra «arricchita dall’alleanza con i Progressisti – aggiunge Satta – è quella di lavorare tutti per cambiare. Una prima cosa da fare sarà mettere gli uomini migliori nei posti giusti, una giunta qualificata con le figure competenti e un consiglio comunale con deleghe specifiche per crescere». La lista Fortza Paris è composta da: Antonio Francesco Carta, Francesco Valia, Fabio Francesco Loriga, Selene Schirru, Barbara Sersale, Antonella Grilli, Gianluca Leoni, Costantino Marceddu, Salvatore Melis, Mattia Bobbato, Loretta Pisanu, Antonello Deiana, Paolo Grieco, Sharon Carboni, Marco Tidalis, Maria Cristina Marras. di mariangela pala