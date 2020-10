Cor 17:40 Covid: Ad Alghero i positivi sono 46 -8 rispetto all´ultimo rilevamento. Tra questi 2 ricoverati. Il numero dei soggetti posti in sorveglianza attiva è di 18 «Non abbassiamo la guardia» ripete il sindaco Mario Conoci



ALGHERO - Diminuiscono i positivi attivi al coronavirus, sono 46 (-8 rispetto all'ultimo rilevamento), tra cui 2 ricoverati. Il numero dei soggetti posti in sorveglianza attiva è di 18 (-1). Sono questi i dati comunicati dall'Ats oggi (venerdì) al Sindaco di Alghero Mario Conoci. «È una notizia gradita ma che non ci deve distrarre dal continuare ad osservare le prescrizioni e non abbassare la guardia», è il commento del Sindaco Mario Conoci. «Il Governo ha adottato il nuovo Dpcm che contiene alcuni aspetti stringenti su determinati particolari, come l'obbligo della mascherina, il divieto degli assembramenti sia all'aperto che al chiuso. Continuiamo a seguire le norme, dobbiamo perseguire l'equilibrio prioritario tra la sicurezza sanitaria e il mantenimento delle attività economiche, della vita di tutti i giorni, della scuola in particolare» conclude il primo cittadino algherse.