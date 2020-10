Cor 20:29 Franco Satta Sindaco: ecco la lista Un gruppo di professionisti in diversi settori, persone di comprovata esperienza amministrativa nel settore pubblico e privato si presentano alle elezioni amministrative di Porto Torres



Commenti PORTO TORRES - Un gruppo di professionisti in diversi settori, persone di comprovata esperienza amministrativa nel settore pubblico e privato. «Nella nostra coalizione abbiamo competenze, donne e uomini di elevato spessore, con i quali siamo pronti ad amministrare questa città all’indomani del risultato elettorale». Inizia così Franco Satta la sua presentazione, una lista che porta il suo nome, ricca di giovani pronti a mettere in campo competenze ed impegno per risollevare questa città. «I nostri concittadini ci stanno dando fiducia, in molti ci fermano, ci contattano ed esprimono la loro soddisfazione nel vedere un gruppo eterogeneo come questo», prosegue il candidato Sindaco. Siamo pronti ad affrontare al meglio questa nuova sfida per Porto Torres. Ora la parola ai cittadini che hanno voglia di riscattarsi da questo clima di diffidenza nella politica.