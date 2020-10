Cor 17:27 Salvini annulla la visita in Sardegna Il leader del Carroccio non sarà a Porto Torres e Nuoro come inizialmente annunciato. «Per rispetto dei cittadini e vista la delicatezza della situazione»



Commenti PORTO TORRES - Annullata la visita di Matteo Salvini in Sardegna. Il leader della Lega, che doveva essere presente agli eventi elettorali a Porto Torres e Nuoro in sostegno dei candidati del centrodestra alla carica di sindaco in occasione delle elezioni del prossimo fine settimana, ha deciso di non partecipare «per rispetto dei cittadini e vista la delicatezza della situazione, sentiti il governatore Christian Solinas e i candidati del centrodestra».