Red 18:27 Discariche in agro: incivili incastrati dalle telecamere Prosegue la lotta agli incivili ad Alghero, anche con l’aiuto della videosorveglianza. Vasto il campionario di rifiuti trovato dai Barracelli. Pesanti sanzioni per gli autori



ALGHERO - Intensa attività in questi giorni per la Compagnia barracellare di Alghero, che è stata impegnata vicino ai punti di raccolta dell'Arenosu e di Carrabuffas, dove son state abbandonate diverse tipologie di rifiuti, tra cui anche parecchi ingombranti. Tra questi, anche una macchina aspirapolvere.



Il servizio ha permesso di rintracciare anche altri possibili autori degli abbandoni. Nei prossimi giorni, si procederà formalmente a convocare gli interessati per procedere a elevare le previste sanzioni. Stessa sorte è toccata ad alcuni ospiti e residenti del centro storico, a cui è stato possibile risalire attraverso il contenuto delle buste abbandonate in strada; presenti al loro interno biglietti aerei o scontrini di pizzerie d'asporto dove erano evidenti dati e numero di telefono dei presunti colpevoli.



Le sanzioni vanno dai 200 ai 500euro. Analogo ritrovamento è stato fatto nell’isola di Carrabuffas, dove gli uomini della Compagnia barracellare stanno verificando se tra le immagini in loro possesso sia possibile risalire all'autore del gesto incivile.