Covid hotel: 10 strutture partecipano al bando

Ogni posto letto costerà 66euro a notte al Sistema sanitario regionale. Gli alberghi, in tutta l’Isola, dovranno essere immediatamente disponibili. Commenti CAGLIARI – Dieci hotel hanno deciso di partecipare all’ultimo avviso emanato dall’Ats Sardegna, scaduto a mezzanotte di martedì, per trovare strutture alberghiere che possano ospitare, fino a guarigione avvenuta, i pazienti sardi positivi al Covid-19. Con loro, sarebbero ospitati anche i contatti stretti che non possono osservare l’isolamento a casa propria.L’azione dell’Ats punta ad alleggerire la pressione affrontata dagli ospedali alle prese con i contagi nell’Isola. Va ricordato come l’ultimo bando pubblicato dall’Azienda per la tutela della salute regionale fosse andato deserto.Ogni posto letto costerà 66euro a notte al Sistema sanitario regionale. Gli alberghi, in tutta l’Isola, dovranno essere immediatamente disponibili.