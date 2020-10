Red 11:03 «Ripristinate Terapia intensiva al Santa Barbara» E’ la richiesta del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Carla Cuccu, segretaria della Commissione Sanità e politiche sociali, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, per chiedere il ripristino dell’ex struttura di Iglesias







Nella foto: il consigliere regionale Carla Cuccu Commenti IGLESIAS - Cresce l’allarme coronavirus in Sardegna e, in contemporanea, il timore che le strutture ospedaliere preposte all’assistenza dei malati Covid non siano in grado di affrontare l’emergenza sanitaria. Per questo, il consigliere regionale Movimento 5 stelle Carla Cuccu ha presentato una nuova interrogazione al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu per chiedere il ripristino dell'ex struttura sanitaria di terapia intensiva del “Santa Barbara” di Iglesias.«Il presidio ospedaliero - dichiara la segretaria della Commissione Sanità e politiche sociali -, in base al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera deciso dalla Giunta per fronteggiare l’emergenza Covid-19, è stato inserito tra quelli preposti all’assistenza dei pazienti con Coronavirus, grazie ai dodici posti letto di terapia intensiva, otto di sub-intensiva, quattro dei quali possono essere convertibili in terapia intensiva». Già a marzo, durante la prima fase dell’emergenza, l’esponente pentastellata aveva chiesto il ripristino dell’ex struttura sanitaria.Inoltre, a partire dal 9 ottobre, i tamponi vengono processati anche nel laboratorio dell’Ospedale Sirai di Carbonia. «Ciò - conclude la Cuccu - con parecchi problemi. Solinas e Nieddu si attivino per rendere operativa la terapia intensiva del Santa Barbara, per alleggerire gli ospedali, tra cui il Santissima Trinità di Cagliari, in caso di aumento dei ricoveri per coronavirus e garantire una risposta sanitaria efficiente e tempestiva all'intero territorio dell'Iglesiente».Nella foto: il consigliere regionale Carla Cuccu