Cor 11:45 Covid: interrogazione urgente

«Il sindaco si svegli dal torpore» Protocollata una dettagliata interrogazione urgente ad Alghero: «informare il Consiglio sulle misure pensate per favorire il rispetto delle indicazioni normative, quanti e quali controlli ha eseguito finora la polizia locale e se finalmente intenda porsi nei confronti dell´Ats con quella autorevolezza che da un sindaco è lecito attendersi»







Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci, ormai oggetto di durissime polemiche circa la gestione Covid in città Commenti ALGHERO - «Dopo la presa di coscienza del Presidente della Regione, che avrebbe fatto bene anche ad ammettere il proprio fallimento e incapacità di fronte ad una emergenza che aveva la responsabilità di gestire da marzo ad oggi, rimangono solo poche persone in Sardegna a non comprendere la gravità della situazione. Uno è l'assessore regionale alla sanità, il leghista Nieddu, che ha passato anche gli ultimi giorni a rassicurare sulla tenuta del sistema sanitario sardo, incurante di ogni evidenza, e ha passato l'estate senza predisporre alcun efficace piano di contenimento dell'emergenza. Un altro è, purtroppo, il Sindaco di Alghero che continua nella sua personale strategia del silenzio».Ai problemi che si registrano quotidianamente ormai in tutte le strutture ospedaliere dell'isola, disservizi e polemiche dilaganti sulla gestione dell'emergenza, segue un nuovo, pesante, affondo dei consiglieri comunali di minoranza ad Alghero contro il sindaco Mario Conoci. «Contrariamente alle decisioni che ormai, uno dopo l'altro, assumono i sindaci della Sardegna, il primo cittadino algherese nulla fa per pretendere precise e puntuali informazioni dall'sul numero dei contagi, delle persone in isolamento e sui tamponi eseguiti e men che meno nell'assumere qualsiasi decisione che sia in grado di aiutare ed orientare il sistema scolastico, le imprese piuttosto che la cittadinanza tutta».«Non è dato sapere, inoltre, se e quali iniziative stia assumendo l'amministrazione per far rispettare le indicazioni normative e per contenere la diffusione del coronavirus. Proviamo ancora una volta come opposizione a fare tutta la nostra parte e con un'interrogazione chiediamo al sindaco di informare il Consiglio sulle misure pensate per favorire il rispetto delle indicazioni normative, quanti e quali controlli ha eseguito finora la polizia locale e se finalmente intenda porsi nei confronti dell'ATS con quella autorevolezza che da un sindaco è lecito attendersi» concludono i consiglieri comunali Cacciotto, Piras, Esposito, Pirisi, Sartore, Bruno, Nolfo.Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci, ormai oggetto di durissime polemiche circa la gestione Covid in città