Sassari: un positivo nel Settore Ambiente

13:16 Apre la terapia intensiva di Alghero per pazienti Covid Da questa mattina, si aprono le porte del nuovo reparto nell’Ospedale Civile, annunciato da tempo. Stando alle prime indiscrezioni, a differenza di quanto precedentemente annunciato, il reparto dovrebbe gestire e curare i pazienti Covid

22/10/2020 Sassari e Cagliari le più colpite. Covid, Alghero è quinta (130) E´ Sassari la città più colpita. Seguono Cagliari, Olbia e Arzachena. Alghero, a sorpresa, risulta la quinta città più colpita nell´isola. Sono i dati ufficiali dell´Istituto Superiore di Sanità aggiornati al 20 ottobre. I Comuni Covid-free sono 119

11:40 Medicina, stop alle visite ad Alghero Rischio Covid. Niente visite di parenti e assistenti in attesa della sanificazione completa dei locali. Si tratta di una procedura prevista dai protocolli sanitari, a garanzia di pazienti e operatori medici

21/10/2020 «La situazione è grave, pronti allo Stop&Go» Lo comunica il Presidente della Regione Christian Solinas che pensa ad un nuovo lockdown regionale per evitare di compromettere la tenuta del sistema sanitario e la regolare erogazione delle cure. Covid, situazione grave in Sardegna

10:31 Sanità, fake news e promesse. «Terapia intensiva ancora chiusa» «Alghero ha un reparto di Terapia intensiva pronto da tempo, che però continua a restare chiuso». I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e Partito democratico denunciano per l’ennesima volta «l’assurdità di avere nell’Ospedale Civile di Alghero un reparto di Terapia intensiva pronto da tempo, ma ancora chiuso»

22/10/2020 Covid: interrogazione urgente. «Il sindaco si svegli dal torpore» Protocollata una dettagliata interrogazione urgente ad Alghero: «informare il Consiglio sulle misure pensate per favorire il rispetto delle indicazioni normative, quanti e quali controlli ha eseguito finora la polizia locale e se finalmente intenda porsi nei confronti dell´Ats con quella autorevolezza che da un sindaco è lecito attendersi»

21/10/2020 «Solinas minaccia lockdown, scandaloso» In attesa della decisione del presidente della Regione autonoma della Sardegnam arrivano le prime reazione politiche. «Cosa avete fatto per scongiurare questa ipotesi? In estate nessuna programmazione e organizzazione»

17:22 Covid, record di positivi in Sardegna +243 Situazione grave e Solinas parla di lockdown Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra anche un decesso, un uomo di 78 anni residente nell’area del Sud Sardegna. Crescono anche i ricoveri +28, invariate le terapie intensive: 36

7:04 «Sanità, Governo pronto ad assumere in Sardegna» «In Sardegna saranno reclutati a breve quarantacinque tra infermieri ed operatori sanitari ausiliari e quindici amministrativi per data entry», annuncia il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi

8:02 A Sassari un nuovo Reparto Covid Il Reparto Neurologia del Palazzo Clemente si aggiunge agli altri sei reparti già riconvertiti dall’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e impegnati nella lotta al Coronavirus

22/10/2020 Covid hotel: 10 strutture partecipano al bando L’azione dell’Ats punta ad alleggerire la pressione affrontata dagli ospedali alle prese con i contagi nell’Isola. Ogni posto letto costerà 66euro a notte al Sistema sanitario regionale

14:33 Covid a Sassari: 264 i cittadini positivi In base ai dati forniti oggi dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e sanità pubblica dell’Assl Sassari, il sindaco Gian Vittorio Campus ha reso noto che in città ci sono 264 positivi al Coronavirus, di cui ventinove ricoverati

21/10/2020 «Solinas si coordini con il Governo» Proseguono i commenti politici al comunicato del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, dove si prevedeva una stretta anti-Covid nell’Isola. Ecco la dichiarazione del deputato del Movimento 5 stelle Mario Perantoni

15:09 Sorso: Nieddu punta alla Rsa-hospice Impegno dell’assessore regionale alla Sanità per il potenziamento della Casa della salute di Via Dessì e per l’attivazione della RSA/hospice. Martedì, l’esponente della Giunta Solinas ha effettuato un sopralluogo dell’immobile

22/10/2020 «Ripristinate Terapia intensiva al Santa Barbara» E’ la richiesta del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Carla Cuccu, segretaria della Commissione Sanità e politiche sociali, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, per chiedere il ripristino dell’ex struttura di Iglesias

22/10/2020 Centro Dialisi Porto Torres riferimento del territorio Il Centro del poliambulatorio Andriolu è stato individuato quale centro di riferimento, per il territorio, per i pazienti con insufficienza renale cronica in dialisi Covid positivi asintomatici o paucisintomatici

21/10/2020 Covid a Oristano: riunione per la sicurezza Il sindaco Andrea Lutzu ha riunito il Coc di Protezione civile, le associazioni di volontariato e le case di riposo per un esame della situazione alla luce dell’evolversi della diffusione del Coronavirus in città