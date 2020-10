Cor 12:17 «Disastro Covid, colpevole sottovalutazione» Lo dice l´ex presidente del Consiglio Regione e capogruppo Dem in Regione, Gianfranco Ganau, in riferimento all´evidente difficoltà in cui è andata incontro la sanità nell´isola nelle ultime settimane



Dem in Regione, Gianfranco Ganau, in riferimento all'evidente difficoltà in cui è andata incontro la sanità nell'isola. Commenti SASSARI - «Quello che sta succedendo nella sanità regionale è frutto della sottovalutazione della situazione, più volte dimostrata dall'assessore alla sanità, che solo una settimana fa garantiva che la situazione era pienamente sotto controllo, di fatto negando l'evidenza. Oggi la mancata programmazione, il ritardo nell'individuazione ed attivazione dei covid-hotel ha causato un sovraffollamento dei letti ospedalieri con conseguente intasamento dei servizi di pronto soccorso spesso costretti alla chiusura, oltre ad una chiusura in emergenza di interi reparti per trovare nuovi posti letto, con una ulteriore contrazione delle prestazioni ordinarie che provocano un ulteriore incremento delle liste d'attesa con un aumento del rischio di mortalità per patologie non-covid. Forse chi suggeriva e sollecitava interventi mirati non faceva allarmismo ma indicava una strada utile per evitare il caos attuale». Lo dice l'ex presidente del Consiglio Regione e capogruppoin Regione, Gianfranco Ganau, in riferimento all'evidente difficoltà in cui è andata incontro la sanità nell'isola.