Red 14:17 Sanità: Pais richiama all´unità Il presidente del Consiglio regionale auspica «Unità, solidarietà e collaborazione in questa fase delicata per la salute, l´economia e la coesione sociale dei sardi»







«La normativa e lo stato di emergenza impongono che tutte le terapie intensive idonee debbano essere messe a disposizione per salvare vite umane e per fronteggiare l’impennata di contagi a cui stiamo assistendo purtroppo in questi giorni. In questa fase - sottolinea il presidente della massima assise isolana - l’Ats Sardegna e l’Aou di Sassari stanno operando sinergicamente per favorire lo scambio di prestazioni professionali di Anestesia e Rianimazione. Rivolgo il mio sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, al personale medico, infermieristico e agli ausiliari impegnati in trincea nella lotta al Covid».



«Questo che stiamo vivendo - conclude Pais - è un momento delicato per la salute e per la situazione economica e sociale dei nostri cittadini. Occorre assunzionedi responsabilità da parte delle Istituzioni e della politica a cui faccio appello affinché vengano messe da parte le polemiche, e trovati momenti di confronto per superare insieme, nella maniera più unitaria possibile, questa grave emergenza sanitaria a cui nessuno può sottrarsi».



Nella foto: il presidente del Consiglio Michele Pais Commenti ALGHERO – Apre il Reparto di Terapia intensiva ad Alghero e arriva anche il commento del presidente del Consiglio regionale Michele Pais. «Un’apertura che avremmo auspicato avvenisse in tempi non emergenziali e di difficoltà legati al Covid-19 - dichiara Pais - In un anno è stato recuperato il pesante ritardo accumulato negli anni precedenti, dotando il reparto delle necessarie attrezzature tecnologiche e degli arredi, nonché eseguendo opere e collaudi funzionali alla sua operatività».«La normativa e lo stato di emergenza impongono che tutte le terapie intensive idonee debbano essere messe a disposizione per salvare vite umane e per fronteggiare l’impennata di contagi a cui stiamo assistendo purtroppo in questi giorni. In questa fase - sottolinea il presidente della massima assise isolana - l’Ats Sardegna e l’Aou di Sassari stanno operando sinergicamente per favorire lo scambio di prestazioni professionali di Anestesia e Rianimazione. Rivolgo il mio sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, al personale medico, infermieristico e agli ausiliari impegnati in trincea nella lotta al Covid».«Questo che stiamo vivendo - conclude Pais - è un momento delicato per la salute e per la situazione economica e sociale dei nostri cittadini. Occorre assunzionedi responsabilità da parte delle Istituzioni e della politica a cui faccio appello affinché vengano messe da parte le polemiche, e trovati momenti di confronto per superare insieme, nella maniera più unitaria possibile, questa grave emergenza sanitaria a cui nessuno può sottrarsi».Nella foto: il presidente del Consiglio Michele Pais