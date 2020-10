Red 20:23 «Governo ammazza tanti imprenditori» «Il Governo naviga a vista e cerca un capro espiatorio», accusa il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda, visitando alcune palestre e una scuola di danza







A dichiararlo è il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, visitando alcune palestre e una scuola di danza «Ho visto tutte le misure di controllo e prevenzione portate avanti con gli investimenti chiesto dallo stesso Governo. C'è una prova scientifica che sono loro la causa dell'aumento dei contagi? Le scuole di danza?», chiede l'onorevole.



«Non si chiudono totalmente i ristoranti, i locali per non pagarli interamente il ristoro, ma li chiudi prima perché così si spera che la gente stia a casa – conclude Deidda - Raccomandano le persone fisiche di non spostarsi tra Comuni (non sia mai una persona giuridica) e di non farlo con mezzi pubblici e privati (quindi a piedi ci si può spostare). Insomma tanta confusione e basta».



