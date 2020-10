Red 15:08 Elezioni: tre Comuni verranno commissariati Sui quarantotto centri della Sardegna dove c´era una sola lista in lizza, non è stato raggiunto il quorum del 50percento più uno dei votanti ad Aritzo, Tadasunis e Villanova Tulo







In questi tre Comuni, quindi, le elezioni non hanno investito il candidato sindaco della responsabilità di guidare le proprie comunità. Toccherà quindi al commissario straordinario amministrarli.



Se a Villanova Tulo non si è raggiunto neanche il 29percento, ad Aritzo e Tadasunis il quorum si è sfiorato, visto che, in entrambi i casi, hanno sfiorato il limite, visto che hanno votato poco più del 49percento. Già un mese fa, si sapeva che altri quattro Comuni sardi avrebbero dovuto ricorrere al commissario, visto che non era stata presentata nessuna lista per le Elezioni; Belvì, Seneghe, Sorgono e Talana. Commenti CAGLIARI – Le urne non sempre decidono. Sui quarantotto centri della Sardegna dove c'era una sola lista in lizza, non è stato raggiunto il quorum del 50percento più uno dei votanti ad Aritzo, Tadasunis e Villanova Tulo.In questi tre Comuni, quindi, le elezioni non hanno investito il candidato sindaco della responsabilità di guidare le proprie comunità. Toccherà quindi al commissario straordinario amministrarli.Se a Villanova Tulo non si è raggiunto neanche il 29percento, ad Aritzo e Tadasunis il quorum si è sfiorato, visto che, in entrambi i casi, hanno sfiorato il limite, visto che hanno votato poco più del 49percento. Già un mese fa, si sapeva che altri quattro Comuni sardi avrebbero dovuto ricorrere al commissario, visto che non era stata presentata nessuna lista per le Elezioni; Belvì, Seneghe, Sorgono e Talana.