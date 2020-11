Red 14:34 Franco Satta: «La mia operazione trasparenza» Il candidato sindaco della Coalizione civica, identitaria e dei progressisti a Porto Torres, archiviato il voto, racconta quanto accaduto in questi giorni e in vista del ballottaggio tra Alessandro Pantaleo e Massimo Mulas







Nella foto: Franco Satta Commenti PORTO TORRES - Subito dopo il primo turno elettorale è arrivato il momento dell'analisi del lavoro svolto da tutta la Coalizione civica, identitaria e dei progressisti a sostegno di Franco Satta a sindaco di Porto Torres. Un impegno che ha portato il candidato a un soffio dal ballottaggio, sfiorato per una manciata di voti. La volontà chiara della Coalizione era quella di non perdere il lavoro svolto e di ragionare sulla possibilità di portare comunque avanti il programma. «Ed è proprio sul programma che avremmo voluto iniziare le interlocuzioni con i due candidati sindaco Alessandro Pantaleo e Massimo Mulas – spiega Satta - Da un lato, dalla Destra, ci hanno proposto la seconda carica istituzionale più importante del Comune, ovvero la Presidenza del Consiglio, senza mai fare accenno ai punti programmatici. L'unico loro obiettivo era recuperare i nostri voti per convolare a vittoria sicura e svuotare i banchi di Opposizione».«Dall'altro lato, dalla Coalizione civica di Centrosinistra, invece, non è arrivata nessuna proposta di apparentamento e di gestione di potere, ma si è discusso solo ed esclusivamente di Porto Torres, del futuro, della crescita e dei programmi da realizzare. Un ragionamento aperto, di carattere programmatico, che ha posto in evidenza l'avvicinamento tra le parti su alcuni aspetti inerenti la portualità, il decoro cittadino, l'Asinara e la gestione del patrimonio archeologico, tanto da assicurare la più ampia condivisione e supporto alle azioni amministrative da porre in atto per l'immediato futuro», sottolinea Franco Satta.«A tal proposito, è opportuno sottolineare che il candidato Bassu (non proprio un novellino della politica come vuole far credere, dato che da anni ha un incarico ben retribuito, ma fiduciario di indicazione degli ultimi due sindaci) è sempre stato coinvolto e reso partecipe delle interlocuzioni effettuate con entrambe le parti. Interlocuzioni basate su punti programmatici e sulla crescita di Porto Torres, e mai su posti da spartire. Pare chiaro ora che, Bassu, invece, aveva interlocuzioni personali e che, attratto dalla politica spartitoria che parrebbe ben conoscere, abbia scelto per convenienza personale e non di gruppo», conclude senza mezze misure Satta.Nella foto: Franco Satta