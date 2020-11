Atp: vaccino antinfluenzale in azienda

17:19 Covid-19: quattro decessi nell´Isola Si tratta di un 48enne e un 88enne residenti nella Città metropolitana di Cagliari, un 61enne residente in provincia di Sassari e un 76enne in Provincia di Oristano. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si registrano 302 nuovi casi: 165 rilevati attraverso attività di screening e 137 da sospetto diagnostico

19:30 Mario Figoni lancia il sasso. «C´è il farmaco anti-Covid» Mario Figoni, infettivologo con un lunghissima esperienza sul campo, lancia un sasso: «Abbiamo in mano probabilmente il farmaco vincente ma non riusciamo nemmeno ad iniziare una piccola sperimentazione»

16:43 Covid-19: lieve calo dei positivi a Sassari In quattro giorni, diciannove positivi e un ricoverato in meno. Questi i dati forniti oggi dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica dell´Assl Sassari

2/11/2020 Covid, tutti dal Prefetto ad Alghero Il sindaco "snobba" la massima assise comunale e la situazione trascende: I consiglieri comunali dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Partito democratico, Sinistra in Comune e Movimento 5 Stelle si rivolgono direttamente al Prefetto di Sassari. «Non capiamo come i consiglieri di maggioranza possano permettere tutto questo»

31/10/2020 «Situazione esplosiva in lungodegenza di Ittiri» Nota congiunta dei sindacalisti territoriali FP Cgil, Paolo Dettori - Cisl Fp, Antonio Monni - Uil FPL, Augusto Ogana: difficilissima situazione dell´unità operativa

2/11/2020 «Tamponi, pit-stop in via Degli Orti» Il Direttivo cittadino di Forza Italia chiede l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici, che danno il risultato in 15’, nel Poliambulatorio di Via degli orti ad Alghero

1/11/2020 «Si smantella fisioterapia, assurdo» Confusione negli ospedali di Alghero. Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Valdo Di Nolfo, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Roberto Ferrara e Graziano Porcu: la nostra proposta ancora non è stata accolta e ci sono in campo opzioni minimali inconcepibili

1/11/2020 Focolaio a Lu Bagnu, 30 positivi Pericoloso focolaio di coronavirus a Lu Bagnu, frazione di Castelsardo, all´interno di una casa di assistenza per disabili. I tamponi effettuati dall´Ats confermano la presenza di almeno 30 positivi, molti dei quali con sintomi

1/11/2020 Io speriamo che me la cavo Quando si affronta un’emergenza sanitaria di tipo infettivo, di dimensioni pandemiche come quella attuale, gli obiettivi da raggiungere dovrebbero essere sostanzialmente 3: Ridurre i contagi; Evitare l’ospedalizzazione dei positivi; Mantenere in buona salute coloro che non hanno contratto l’infezione

2/11/2020 «Nonni, figli e nipoti rimandate gli incontri» «Proteggiamo anziani e categorie a rischio», è il consiglio che da il medico chirurgo Pietro Demurtas, consigliere comunale sassarese di Sardegna Civica

18:43 Covid, in Sardegna altri 324 positivi Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 324 nuovi casi, 232 rilevati attraverso attività di screening e 92 da sospetto diagnostico. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.271

2/11/2020 Il virus, l´incubo e gli anziani Nel sogno degli anziani, la temuta guerra arriva irrevocabile. La annunciano facce livide e atterrite. La città è colpita, i quartieri isolati, divisi dalle macerie: interrotte le comunicazioni di qualsiasi tipo, soli. Fino all´ultimo hanno detto ai vecchi di restare a casa perché nelle abitazioni il nemico li risparmia

11:39 Cagliari: chiusa la Primaria Satta Il sindaco Paolo Truzzu, a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19, ha firmato un´ordinanza per chiudere il plesso di Via G.M.Angioy fino a sabato 7 novembre, per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche

7:14 Covid, convitto chiuso a Cagliari Ieri, a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19, il sindaco Paolo Truzzu ha firmato un´ordinanza per tenere il Convitto nazionale statale “Vittorio Emanuele II” chiuso fino a sabato 7 novembre per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche

2/11/2020 Sierologico per i Carabinieri dell´Isola “Sicuri per la tua sicurezza” è il titolo della campagna finanziata dal settore assicurativo per i militari impegnati nell´emergenza Covid-19, che porta a 35mila test sierologici. In Sardegna, screening nelle sedi del Nono Battaglione a Cagliari e del Comando provinciale di Sassari

1/11/2020 Nuoro: allestito l´ospedale da campo «Al lavoro per potenziare il personale sanitario», annuncia l´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, al termine delle operazioni di allestimento dell´ospedale da campo realizzato nell´area antistante l´Ospedale San Francesco