Red 21:01 Porto Torres: Riformatori con Pantaleo In vista del ballottaggio alle Elezioni amministrative, il Coordinamento provinciale dei Riformatori sardi di Sassari ribadisce il proprio sostegno al candidato del Centrodestra Alessandro Pantaleo







«Insomma, i Riformatori sardi ritengono che il Centrodestra con Pantaleo sia la carta vincente per una città mortificata in tutti questi anni dall’immobilismo di chi l’ha governata, una città che ancora non riesce a vedere riconosciuta la sua naturale vocazione turistica peraltro vivendo con grande precarietà le vicende delle residue attività nella zona industriale. Davvero una necessità ed una scommessa che ci vede impegnati nel supportare Alessandro Pantaleo verso un’affermazione che restituisca a Porto Torres una speranza di rinascita in sinergia con il Centrodestra al governo della Regione. L’appello, quindi, ai propri elettori – conclude Corrias - è quello di andare a votare per un cambiamento che restituisca dignità, autorevolezza e sviluppo alla città di Porto Torres con un sindaco che ha competenza, visione e tanta esperienza».



Nella foto: il coordinatore provinciale dei Riformatori sardi Vincenzo Corrias Commenti PORTO TORRES - In vista del ballottaggio alle Elezioni amministrative di Porto Torres, il Coordinamento provinciale dei Riformatori sardi di Sassari ribadisce il proprio sostegno al candidato del Centrodestra Alessandro Pantaleo. «Il voto a Sinistra sarebbe per Porto Torres un ritorno ad un passato già bocciato nelle ultime consultazioni comunali di quel Centro e soprattutto respinto nelle ultime consultazioni regionali, confermate dal successo delle recenti suppletive per il Senato», dichiara il coordinatore provinciale dei Riformatori Vincenzo Corrias.«Insomma, i Riformatori sardi ritengono che il Centrodestra con Pantaleo sia la carta vincente per una città mortificata in tutti questi anni dall’immobilismo di chi l’ha governata, una città che ancora non riesce a vedere riconosciuta la sua naturale vocazione turistica peraltro vivendo con grande precarietà le vicende delle residue attività nella zona industriale. Davvero una necessità ed una scommessa che ci vede impegnati nel supportare Alessandro Pantaleo verso un’affermazione che restituisca a Porto Torres una speranza di rinascita in sinergia con il Centrodestra al governo della Regione. L’appello, quindi, ai propri elettori – conclude Corrias - è quello di andare a votare per un cambiamento che restituisca dignità, autorevolezza e sviluppo alla città di Porto Torres con un sindaco che ha competenza, visione e tanta esperienza».Nella foto: il coordinatore provinciale dei Riformatori sardi Vincenzo Corrias