Cor 12:00 J-Ax gratuito a Golfo Aranci Appuntamento per il 9 agosto ore 22.00 in Piazza Cossiga. Una serata che già si annuncia carica di energia, grazie ai grandi successi, alle nuove hit e all’inconfondibile stile che ha reso J-Ax un’icona generazionale



GOLFO ARANCI - L’agenzia R&G Music, fra le più affermate in Italia, dopo avere organizzato alcuni fra i concerti più attesi dell’estate, si concentra sulla data del prossimo 9 agosto a Golfo Aranci. Sarà J-Ax il protagonista dell’atteso concerto sul palco della ormai nota Piazza Cossiga con inizio alle 22:00.



Una serata che già si annuncia carica di energia, grazie ai grandi successi, alle nuove hit e all’inconfondibile stile che ha reso J-Ax un’icona generazionale. Rapper, cantautore, produttore, J-Ax è un vero mito per intere generazioni. Insieme a DJ Jad ha fondato gli Articolo 31, duo hip hop di grande successo commerciale in Italia tra gli anni novanta e la prima metà degli anni duemila. Dopo lo scioglimento, il rapper ha intrapreso una proficua carriera solista, anch'essa di successo. Nel 2010 è stato anche parte dei Due di Picche, progetto creato con Neffa. È inoltre il fratello maggiore di Grido, ex componente dei Gemelli DiVersi. Si preannuncia una serata capace di accontentare un pubblico vasto.



L’apertura del concerto è affidata a Wender, voce dello Zoo di 105, che avrà il compito di scaldare il pubblico. Il concerto di J-Ax è inserito nel ricco calendario di Golfo Aranci Mon Amour, del comune di Golfo Aranci, con ingresso gratuito.