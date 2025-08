Cor 15:36 Parco Caragol intitolato a Marta Corbia Circa otto anni per vedere realizzato e completato il parco cittadino alle porte di Alghero. Oggi l´inaugurazione alla presenza delle autorità politiche locali



ALGHERO - Il progetto, nato nel 2018 da un finanziamento regionale Lavoras, è stato fortemente voluto dall'amministrazione guidata allora da Mario Bruno. Fondamentale poi l'opera dell'amministrazione comunale del sindaco Mario Conoci che praticamente lo ha interamente realizzato grazie all'intervento di Alghero in House, fino all'impulso finale di questi mesi del sindaco Cacciotto. Oggi l'inaugurazione alla presenza delle autorità politiche locali: Il parco verrà intitolato a Marta Corbia, la piccola abitante del quartiere prematuramente scomparsa nel 2022. Lo ha confermato il presidente del Consiglio Comunale e della Commissione Toponomastica Mimmo Pirisi.



Nella foto: Mario Bruno, Raimon do Cacciotto e Mario Conoci