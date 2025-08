Cor 13:49 Naima Faraò per il BlueSunset festival Anima elegante, sofisticata e allo stesso tempo fortemente comunicativa della scena soul-jazz contemporanea: sarà la prossima protagonista sul palcoscenico del Baretto di Porto Ferro - giovedì 07 agosto alle ore 20



SASSARI - Naima Faraò, una delle voci più raffinate e originali del panorama neo-soul e jazz contemporaneo italiano, sarà la prossima protagonista sul palcoscenico del Baretto di Porto Ferro - giovedì 07 agosto alle ore 20 - per il settimo appuntamento dell’edizione 2025 del BlueSunset festival: cantante e compositrice milanese, ha saputo costruire un’identità musicale unica, fatta di suoni caldi e moderni, contaminazioni soul e jazz, grazie anche ad voce capace di muoversi tra intimità e potenza espressiva.



Sulla baia di Porto Ferro, accompagnata dalla (resident) BlueSunset Band - Cisco Ogana alle chitarre, Fabrizio Leoni al basso e contrabbasso, Carlo Sezzi alla batteria e percussioni, Jim Solinas all’hammond - si esibirà in uno spettacolo speciale, con la luce del tramonto sul mare a fare da sfondo ed una attesa esplosione di energia, groove e suggestioni che coinvolgerà e travolgerà armoniosamente il pubblico della baia.



Il suo album d’esordio (“Dots”) - uscito lo scorso marzo - è già un piccolo caso discografico: apprezzato dalla critica e suonato a più ripresa dalle più importanti radio internazionali e nazionali come BBC Radio 2 (The Jazz Show with Jamie Cullum) a Rai Radio3, Radio Capital, Musica Jazz, Rumore, Radio Monte Carlo e Radio 24.



Si è esibita su palchi prestigiosi ed è stata ospite a grandi festival come JazzMI (Milano) in apertura a Seun Kuti, Lecco Jazz Festival, FIMU (Francia) in duo con Gio Evan, Casa del Jazz (Roma), Blue Note (Milano) in un concerto sold out per l’anniversario di Dots e in un tour in Germania fra Heidelberg, Greiz e Viechtach.