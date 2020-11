Red 16:21 «Unico dato certo, Centrodestra sconfitto» Questo il primo commento del segretario regionale del Partito democratico Emanuele Cani sui ballottaggi che hanno interessato Nuoro, Porto Torres e Quartu Sant´Elena domenica e lunedì







