Covid: a Sassari risalgono i contagi

16:20 Covid, Alghero: due postazioni per i test rapidi A partire da domani, giovedì 12 novembre, iniziano le attività delle aziende specializzate con l’esecuzione di analisi. In Via Don Minzoni-angolo Via Enrico Fermi (ogni martedì e giovedì, dalle 9 alle 13.30) e in Piazza della Mercede (ogni lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 13.30, dal 23 novembre), per tutta la durata del periodo di emergenza