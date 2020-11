Cor 18:30 «La Civica sbaglia carro, formidabili» Lo scrivono i consiglieri Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi in risposta alla nota del coordinamento della lista Civica "Noi con Alghero" che in città sostiene Mario Conoci





Nella foto: i sindaci di Centrosinistra neo eletti in Sardegna Commenti ALGHERO - «Oggi abbiamo letto uno dei comunicati più simpatici di sempre. Il Centrosinistra vince e elegge i sindaci in 3 comuni su 3 e gli esponenti di "Noi con Alghero", lista di Centrodestra in appoggio al sindaco Sardoleghista di Alghero, fanno un comunicato per fare gli auguri e rivendicare la loro vicinanza in quanto lista civica ai sindaci neoeletti.Formidabili! Come se le liste civiche fossero un magma indistinto e non avessero colore politico alcuno. Piuttosto che cercare di salire su un carro su cui proprio non c'entrano nulla, chiedano ai sindaci del Centrosinistra di fare un po' di ripetizioni al sindaco Conoci che loro sostengono. Lo portino a fare un tour con un quadernino degli appunti nella speranza che possa finalmente imparare qualcosa». Lo scrivono i consiglieri Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi in risposta alla nota del coordinamento della lista Civica dell'amministrazione Conoci [ LEGGI ].Nella foto: i sindaci di Centrosinistra neo eletti in Sardegna