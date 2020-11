Red 22:23 Pallamano: l´Hac attende il Mestrino «Voglio una prestazione di carattere», dichiara il coach della compagine nuorese Roberto Deiana, che presenta il match in programma domani pomeriggio contro le venete, quinte in classifica







Nella foto: Domenica Satta Commenti NUORO - L’appuntamento con la prima vittoria in stagione è svanito anche a Cingoli. Ma l’Hac Nuoro non si perde d’animo, ed è pronta ad affrontare un’altra importante tappa nel proprio cammino in serie A: il match interno contro Mestrino. Squadre in campo domani, sabato 14 novembre, alle 14.30, alla Palestra Polivalente. Gli arbitri designati sono i signori Luigi Paolo Regalia e Alessandro Greco.Coach Roberto Deiana ancora mastica amaro per lo stop accusato sabato scorso nelle Marche: «Siamo stati in vantaggio per 45', toccando anche il +5, nonostante numerosi errori. Proprio in corrispondenza dell’infortunio di Notarianni, poi, abbiamo accusato un break che ci è costato la partita. Non voglio essere ripetitivo, ma la spiegazione è sempre la solita: i nostri cambi sono delle ragazze giovanissime, cui non si può chiedere di più di quanto stiano già facendo. Con Radovic a disposizione sono certo che avremmo già qualche vittoria in cascina. La situazione però è questa e non possiamo piangerci addosso. Entro un mese, se ci sarà qualche certezza in più sul prosieguo della stagione, valuteremo di completare il roster con qualche innesto. Dispiace, perché questa non è certamente la situazione che avevo in mente lo scorso maggio, ma per ora non possiamo far altro che stringere i denti e affrontare le gare anche in piena emergenza».Alla Polivalente è attesa Mestrino, formazione capace, fin qui, di conquistare quattro successi negli 8 incontri disputati. Basolu e compagne, ultime in graduatoria assieme alla Cellini Padova, non lasceranno comunque nulla di intentato. «Hanno praticamente la stessa squadra dell’anno scorso – prosegue Deiana – dunque non hanno nemmeno avuto la necessità di assestarsi nelle prime giornate. Di recente, hanno inserito la pivot Cappellaro, che conosco bene per averla allenata in Nazionale. Posso assicurare che si tratta di una giocatrice di gran livello. Puntano legittimamente ai playoff, e affrontarle, per noi, deve rappresentare uno stimolo al miglioramento. Per le nostre giovani si tratterà di un banco di prova molto interessante, e mi aspetto una prestazione di intensità e carattere».Nella foto: Domenica Satta