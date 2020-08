A.B. 21:23 Pallamano: a Nuoro trionfa l´Ajaccio La formazione corsa si è aggiudicata la prima edizione del Torneo internazionale “Nuoro Città del Redentore”, battendo 30-22 in finale l´Albatro Teamnetwork Siracusa, compagine neopromossa in serie A. Terzo posto per la Verdeazzurro Sassari, che supera 37-27 nella finali in padroni di casa dell´Hac







Nella foto: il Gfca Ajaccio Commenti NUORO - Il Gfca Ajaccio si aggiudica la prima edizione del Torneo internazionale “Nuoro Città del Redentore”. In finale, la formazione corsa si è imposta 30-22 sull'Albatro Teamnetwork Siracusa, compagine neopromossa in Serie A. Gli uomini di Gilles Franceschini hanno mostrato grande intensità fin dalle prime battute, rendendo la vita complicata ai siciliani di coach Peppe Vinci, proiettati all'esordio in campionato contro Cassano Magnago. Trascinati dalla verve di Remy Uhlic (mvp del torneo), i rossoblu hanno chiuso il primo tempo in vantaggio sul 14-10 e, nella ripresa, hanno resistito ai tentativi di rientro dell'Albatro, che si è progressivamente staccato fino al -10 finale.Al terzo posto si è classificata la Verdeazzurro Sassari, che nel derby sardo ha avuto la meglio per 37-27 sui padroni di casa dell'Hac. Dopo una prima frazione molto equilibrata (15-16 al 30' in favore dei turritani) i ragazzi allenati da Patrizia Canu hanno preso il sopravvento, scavando il solco fino al +10 finale. I nuoresi di Claudiu Radu sfrutteranno i 60' della Polivalente per trarre delle preziose indicazioni in vista dell'esordio in A2, fissato per sabato 19 settembre, ancora contro i sassaresi.«Siamo pienamente soddisfatti della riuscita di questa manifestazione – ha dichiarato il direttore tecnico dell'Hac Nuoro e organizzatore del torneo Roberto Deiana, – lo sforzo è stato notevole anche a causa della situazione sanitaria nel Paese, ma tutto, fortunatamente, è andato per il meglio. Ringraziamo tutte le squadre che ci hanno dato fiducia accettando l'invito al torneo: si trattava di un quadrangolare esclusivamente tra squadre isolane, e non è un caso: noi isolani, infatti, sappiamo tirare fuori il meglio proprio nei momenti di difficoltà, e abbiamo provato a dimostrarlo una volta di più offrendo un segnale di ripartenza. Faremo del nostro meglio per ripetere questa esperienza nel 2021, cercando di rendere il Città del Redentore sempre più competitivo».Nella foto: il Gfca Ajaccio