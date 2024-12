S.A. 17 febbraio 2022 La Raimond ricevuta a Palazzo Ducale La squadra di pallamano maschile sassarese entrata nella storia per aver portato a casa quest´anno la prima Coppa Italia maschile della Sardegna, è stata ricevuta oggi in apertura dei lavori dal Consiglio comunale



SASSARI - La Raimond, la squadra di pallamano maschile sassarese entrata nella storia per aver portato a casa quest'anno la prima Coppa Italia maschile della Sardegna, è stata ricevuta oggi in apertura dei lavori dal Consiglio comunale. Gli atleti, con la coppa appena conquistata, hanno consegnato nelle mani del sindaco Nanni Campus la maglia della squadra con il numero 1 mentre il primo cittadino e il presidente del Consiglio Maurilio Murru hanno donato a tutti libri sui Candelieri. Il momento di incontro tra l'Assemblea civica e la squadra che ha dato lustro alla città è andata in onda durante lo streaming della diretta del Consiglio per consentire a chiunque di assistere. Il video potrà essere rivisto nel sito del Comune. L'Handball Sassari 1977 è nata nel 2017. Dopo solo 5 anni di attività ha portato a casa l'importante trofeo.