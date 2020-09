A.B. 23:08 Doppia vittoria per l’Hac contro Grenoble Ieri pomeriggio e questa mattina, la compagine nuorese, allenata da coach Roberto Deiana, ha affrontato per due volte, sul parquet della Polivalente, la Grenobole Mètropole Isére handball, superandola 42-15 prima e 38-15 poi. «Allenamento proficuo», ha dichiarato il tecnico di casa







Soddisfatto coach Deiana, che ha potuto trarre delle indicazioni confortanti in vista dell’esordio in serie A, previsto per il prossimo week-end in casa del quotato Brixen: «Sono soddisfatto – afferma il tecnico delle nuoresi – Difficile chiedere di più, considerando che siamo soltanto all’inizio della stagione. I due match contro Grenoble ci hanno consentito di riprendere confidenza con il ritmo partita e di mettere a punto l’intesa tra le giocatrici. E' stato senz’altro un allenamento proficuo». Commenti NUORO - Doppio successo per l’Hac Nuoro femminile nei due test match di respiro internazionale che si sono disputati ieri pomeriggio (sabato) e questa mattina alla Polivalente. La squadra di coach Roberto Deiana si è imposta con ampio margine sulle francesi del Grenobole Mètropole Isére handball, costrette ad arrendersi prima sul 42-15 e poi, nella seconda gara, sul 38-15.Nei 60' andati in scena ieri, le barbaricine hanno dominato grazie anche alla verve di capitan Silvia Basolu, top scorer del match con 15reti. Sviluppo simile per la gara di oggi, condotta con autorità dall’inizio alla fine.Soddisfatto coach Deiana, che ha potuto trarre delle indicazioni confortanti in vista dell’esordio in serie A, previsto per il prossimo week-end in casa del quotato Brixen: «Sono soddisfatto – afferma il tecnico delle nuoresi – Difficile chiedere di più, considerando che siamo soltanto all’inizio della stagione. I due match contro Grenoble ci hanno consentito di riprendere confidenza con il ritmo partita e di mettere a punto l’intesa tra le giocatrici. E' stato senz’altro un allenamento proficuo».