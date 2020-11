Red 11:03 Tortolì: agevolazioni Tari 2020 Emergenza Covid-19: il Comune ha pubblicato il bando per le agevolazioni relative alla Tari per le utenze non domestiche. Le richieste devono essere presentate entro mercoledì 2 dicembre







Possono presentare richiesta tutte le attività produttive soggette al pagamento della Tari per le utenze non domestiche ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti e, in particolare, tutte le imprese censite e operanti nel territorio comunale di Tortolì, risultanti operative nel corso dell'anno 2019 e 2020, regolarmente iscritte alla Cciaa, agli ordini professionali, agli albi o elenchi, alla data di presentazione della domanda, e iscritte alla lista di carico Tari per le annualità 2019 e 2020. Chi intendesse partecipare al Bando dovrà far pervenire entro le 23.59 del 2 dicembre. Tutti i dettagli nell’avviso pubblico, con relativa modulistica, si possono trovare sul sito internet istituzionale del Comune. Commenti TORTOLI' - L'Amministrazione comunale di Tortolì, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, ha approvato due tipi di misure per il sostegno dell’economia locale con l’erogazione di agevolazioni alle utenze non domestiche per l’abbattimento della Tari 2020. Il primo intervento riguarda uno sconto in bolletta pari al 25percento per le attività che hanno subito la chiusura/sospensione a seguito dei decreti ministeriali durante i mesi di marzo, aprile e maggio.La seconda linea di intervento riguarda tutte le attività produttive che hanno subito a livello economico gli effetti negativi della pandemia, individuate sulla base dei Codici Ateco. E’ stato indetto un bando pubblico, con scadenza mercoledì 2 dicembre, dove le imprese potranno richiedere l’agevolazione che potrà variare a seconda della riduzione del fatturato: da un minimo del 20percento e fino ad un massimo del 60percento dell’importo del tributo dovuto per l’anno 2020, secondo i seguenti parametri: calo del fatturato fino al 20percento: riduzione del 20percento del tributo dovuto; calo del fatturato oltre il 20 e fino al 30percento: riduzione del 40percento del tributo; calo del fatturato oltre il 30percento: riduzione del 60percento del tributo.Possono presentare richiesta tutte le attività produttive soggette al pagamento della Tari per le utenze non domestiche ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti e, in particolare, tutte le imprese censite e operanti nel territorio comunale di Tortolì, risultanti operative nel corso dell'anno 2019 e 2020, regolarmente iscritte alla Cciaa, agli ordini professionali, agli albi o elenchi, alla data di presentazione della domanda, e iscritte alla lista di carico Tari per le annualità 2019 e 2020. Chi intendesse partecipare al Bando dovrà far pervenire entro le 23.59 del 2 dicembre. Tutti i dettagli nell’avviso pubblico, con relativa modulistica, si possono trovare sul sito internet istituzionale del Comune.