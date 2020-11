A.B. 10:02 Niente vento: J24 da appuntamento al 2021 La mancanza di vento ferma la quinta e ultima Regata nazionale J24 ad Alghero. Si chiude con un nulla di fatto l’appuntamento sardo previsto per lo scorso fine settimana







«Tanta è stata l'attenzione nel seguire l'evento da parte di tutti i velisti sardi e tanto è stato l'impegno (e la pazienza nell'aspettare il vento) da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ma i velisti sanno che le regate sono fatte anche di attesa e a volte di delusione. Non rimane che la tristezza per il trascorso anno dello sport velico in Sardegna che si è chiuso in modo analogo di come si è svolto tutto il 2020 – conclude Frulio - con i velisti che vorrebbero regatare senza però poterci riuscire. Appuntamento al prossimo anno sperando che sia meglio di quello passato». Commenti ALGHERO - A causa dell’assenza del vento, l'ultima Regata nazionale J24 in programma nelle acque del Golfo di Alghero lo scorso fine settimana si è risolta con un nulla di fatto. Non è bastata la puntuale organizzazione della sezione locale della Lega navale italiana, non è bastato il Comitato di regata presieduto da Marco Clivio (con Elisabetta Lai, Claudio Razzuoli e Fabrizio Monaldi), non è bastato il supporto del Consorzio Porto di Alghero, Assistenza nautica Paddeu e First bunker Centro Alghemar.Infatti, «a farla da padrone sono state le condizioni meteo che, causa assenza di vento, non hanno permesso lo svolgimento neanche di una prova. E’ stato un vero peccato - ha spiegato il capoflotta J24 della Sardegna Marco Frulio, timoniere di Ita 443 Aria Fondazione di Sardegna e consigliere federale della Terza Zona Fiv - perché, a seguito delle recenti restrizioni all'attività sportiva scaturite dall'ultimo Dpcm anti-Covid, questa, oltre ad essere la quinta e ultima Regata nazionale J24, sarebbe stata anche l'ultima regata della stagione velica sarda».«Tanta è stata l'attenzione nel seguire l'evento da parte di tutti i velisti sardi e tanto è stato l'impegno (e la pazienza nell'aspettare il vento) da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ma i velisti sanno che le regate sono fatte anche di attesa e a volte di delusione. Non rimane che la tristezza per il trascorso anno dello sport velico in Sardegna che si è chiuso in modo analogo di come si è svolto tutto il 2020 – conclude Frulio - con i velisti che vorrebbero regatare senza però poterci riuscire. Appuntamento al prossimo anno sperando che sia meglio di quello passato».