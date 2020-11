Red 10:14 «Liste d´attesa estinte entro dicembre» La Direzione dell´Assl Sassari ha annunciato l´acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali per il Reparto di Servizio di Endoscopia dell´Ospedale Civile, che andrebbe a riaprire dopo quasi due mesi. «Liste d´attesa estinte entro dicembre», è stato annunciato







«Tutti i pazienti in attesa, sono già stati presi in carico dal Dipartimento di Chirurgia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari che erogherà un qualificato servizio di alta specializzazione endoscopica in partnership con i professionisti dell’ospedale di Alghero, nell’ottica di un importante progetto di rete clinica per la condivisione e sviluppo delle competenze in vista del nuovo servizio, estinguendo contestualmente la lista di attesa di pazienti oncologici già entro il prossimo mese di dicembre 2020». In conclusione, l'Assl Sassari ha voluto ringraziare «tutti i cittadini e i professionisti coinvolti per l'importante sinergia avviata». Commenti ALGHERO - «Dopo moltissimi anni di mancata innovazione tecnologica presso il Servizio di Endoscopia attivo nell’ospedale Civile di Alghero, sono finalmente in arrivo le nuove apparecchiature elettromedicali necessarie al pieno e moderno funzionamento del reparto». Ad annunciarlo è la Direzione dell'Assl Sassari.Una situazione stigmatizzata ieri (martedì) dall'Opposizione algherese [LEGGI] . «Il Servizio di Endoscopia di Alghero, in funzione fino alla prima settimana di ottobre – spiegano dalla sede sassarese - ha dovuto sospendere le proprie attività a causa dell’improvviso fermo delle apparecchiature preesistenti ormai obsolete. Il nuovo Servizio di Endoscopia, dotato di moderni strumenti elettromedicali, sarà operativo all’interno dell’Ospedale Civile di Alghero».«Tutti i pazienti in attesa, sono già stati presi in carico dal Dipartimento di Chirurgia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari che erogherà un qualificato servizio di alta specializzazione endoscopica in partnership con i professionisti dell’ospedale di Alghero, nell’ottica di un importante progetto di rete clinica per la condivisione e sviluppo delle competenze in vista del nuovo servizio, estinguendo contestualmente la lista di attesa di pazienti oncologici già entro il prossimo mese di dicembre 2020». In conclusione, l'Assl Sassari ha voluto ringraziare «tutti i cittadini e i professionisti coinvolti per l'importante sinergia avviata».