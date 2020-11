A.B. 8:27 Volley: Hermaea attende la visita di Pinerolo Dopo il successo in tre set sul Club Italia, che ha portato un “pieno” di fiducia” in casa olbiese, la formazione di coach Giandomenico cerca un’altra soddisfazione al cospetto di una delle squadre più attrezzate del girone







Il 3-0 rifilato nel recupero di mercoledì al Club Italia ha rafforzato il clima di fiducia nella squadra biancoblu, che ora guarda con ottimismo al match contro le piemontesi allenate da Marchiaro, attualmente quarte in classifica con 12punti in sette partite. La posta in palio è importante: infatti, un eventuale successo consentirebbe all’Hermaea di irrompere in zona Poule Promozione, ma contro Zago e compagne la missione sarà davvero ardua: «Pinerolo è una squadra molto forte – ammette coach Giandomenico – può contare su giocatrici importanti in tutti i ruoli, con alle spalle dei campionati vinti di A2 e varie esperienze nella massima serie. Sarà una partita con tante implicazioni tattiche e tecniche. Dovremo sempre tenere la massima concentrazione».



Nella sfida d’andata, giocata a Pinerolo il 4 ottobre, a prevalere furono le piemontesi, dopo una gara interminabile, durata oltre 2h30' e caratterizzata da un tie-break di 29', il cui punteggio finale (24-22) rappresenta un record assoluto per la categoria: «Fu una grande gara – ricorda il tecnico - spettacolare dall'inizio alla fine, con ben cinque nostri match point non sfruttati e tanto amaro in bocca. Domenica sarà necessario lottare duramente per rendere il finale ben più dolce». Fiducioso anche il presidente del sodalizio olbiese Gianni Sarti: «.Ritengo Pinerolo la seconda forza del girone. Sono molto ben attrezzati in ogni ruolo. All’andata, però, abbiamo fatto molto bene e sono convinto che le ragazze se la giocheranno anche questa volta. Verrà senz’altro fuori una bella partita».



(Foto Luigi Fiori) Commenti OLBIA - Dall’interminabile serie di rinvii al doppio impegno nel giro di quattro giorni, per di più in una casa tutta nuova. Ma nell’anno della pandemia tutto può succedere, e l’Hermaea Olbia non può far altro che adeguarsi e cercare una nuova vittoria nel match che domani, domenica 29 novembre, alle 14.30, la vedrà opposta all'Eurospin Ford Sara Pinerolo nel terzo turno di ritorno del campionato di serie A2 di pallavolo femminile. Al Palasport di Golfo Aranci (a porte chiuse), dirigeranno l’incontro i signori Serena Salvati e Luca Pecatore.Il 3-0 rifilato nel recupero di mercoledì al Club Italia ha rafforzato il clima di fiducia nella squadra biancoblu, che ora guarda con ottimismo al match contro le piemontesi allenate da Marchiaro, attualmente quarte in classifica con 12punti in sette partite. La posta in palio è importante: infatti, un eventuale successo consentirebbe all’Hermaea di irrompere in zona Poule Promozione, ma contro Zago e compagne la missione sarà davvero ardua: «Pinerolo è una squadra molto forte – ammette coach Giandomenico – può contare su giocatrici importanti in tutti i ruoli, con alle spalle dei campionati vinti di A2 e varie esperienze nella massima serie. Sarà una partita con tante implicazioni tattiche e tecniche. Dovremo sempre tenere la massima concentrazione».Nella sfida d’andata, giocata a Pinerolo il 4 ottobre, a prevalere furono le piemontesi, dopo una gara interminabile, durata oltre 2h30' e caratterizzata da un tie-break di 29', il cui punteggio finale (24-22) rappresenta un record assoluto per la categoria: «Fu una grande gara – ricorda il tecnico - spettacolare dall'inizio alla fine, con ben cinque nostri match point non sfruttati e tanto amaro in bocca. Domenica sarà necessario lottare duramente per rendere il finale ben più dolce». Fiducioso anche il presidente del sodalizio olbiese Gianni Sarti: «.Ritengo Pinerolo la seconda forza del girone. Sono molto ben attrezzati in ogni ruolo. All’andata, però, abbiamo fatto molto bene e sono convinto che le ragazze se la giocheranno anche questa volta. Verrà senz’altro fuori una bella partita».(Foto Luigi Fiori)