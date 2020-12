Cor 18:45 Morte Cra, tutti assolti ad Alghero Il giudice del Tribunale di Sassari, come richiesto dal pubblico ministero, assolve tutti gli imputati: si trattò di tragico incidente non imputabile a nessuno



ALGHERO - La morte della 97enne di Villanova Monteleone Maria Pinna, deceduta ad Alghero nel Centro residenziale Anziani di viale della Residenza a inizio agosto del 2016 si trattò di tragico incidente non imputabile a nessuno. Il giudice del Tribunale di Sassari, come richiesto dal pubblico ministero, assolve tutti gli imputati.



L'anziana, uscita dalla sua stanza in carrozzina, cadde sulle scale del Centro, procurandosi gravissime lesioni, con conseguente ricovero nell'Ospedale Civile, dove morì un paio di settimane dopo.



All'indomani dell'incidente furono imputate sette persone con l'accusa di omicidio colposo: il dirigente del Comune Giovanni Salvatore Mulas, l'allora direttrice del Cra Anna Maria Scognamillo, il presidente del Csa della cooperativa che gestiva la struttura Armando Enzo Armandi, la responsabile tecnica Ilaria Chiesa, e le oss Vittoria Artissunch, Giovanna Meloni e Francesca Vargiu. Con la sentenza odierna si chiude una pagina dolorosa.



Foto d'archivio