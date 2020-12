Red 15:02 Fibra ottica: proseguono i lavori a Sassari Proseguono i lavori di posa della fibra ottica da parte di OpenFiber, con il completamento nel quartiere di Li Punti, dove in molte vie è stato necessario prevedere un divieto di sosta temporaneo, per consentire di tenere aperto il traffico







I lavori saranno eseguiti a traffico aperto e, nei casi in cui non fosse possibile garantire la circolazione nei due sensi di marcia, il divieto temporaneo di sosta e di zona rimozione può essere eventualmente esteso anche al lato opposto rispetto all'area interessata dai lavori. Anche in questo caso, sarà indicato nella segnaletica. Inoltre, sono in corso di esecuzione i ripristini definitivi degli scavi effettuati in varie vie, nell’area di Via Deffenu. Commenti SASSARI - Proseguono i lavori di posa della fibra ottica da parte di OpenFiber, con il completamento nel quartiere di Li Punti, dove in molte vie è stato necessario prevedere un divieto di sosta temporaneo, per consentire di tenere aperto il traffico. Le zone interessate sono indicate con segnaletica.I lavori saranno eseguiti a traffico aperto e, nei casi in cui non fosse possibile garantire la circolazione nei due sensi di marcia, il divieto temporaneo di sosta e di zona rimozione può essere eventualmente esteso anche al lato opposto rispetto all'area interessata dai lavori. Anche in questo caso, sarà indicato nella segnaletica. Inoltre, sono in corso di esecuzione i ripristini definitivi degli scavi effettuati in varie vie, nell’area di Via Deffenu.