video Cor 9:02 Discarica all´ingresso di Alghero



Carrabuffas. C'è di tutto: copertoni, elettrodomestici di vario genere, plastiche, laterizi, materassi e molto altro ancora. E' il segno del dilagare dell'inciviltà tra gli algheresi, ma ha dell'incredibile che alle porte del 2021 possa ancora essere permesso un simile degrado urbano nelle cosiddette "oasi ecologiche". Commenti ALGHERO - Una vera e propria discarica. Non nascosta tra le campagne o in qualche zona difficile da raggiungere, al riparo da passanti e occhi indiscreti: alle porte di Alghero, a qualche centinaio di metri dalla città, davanti ad alcune case di civile abitazione sulla strada di. C'è di tutto: copertoni, elettrodomestici di vario genere, plastiche, laterizi, materassi e molto altro ancora. E' il segno del dilagare dell'inciviltà tra gli algheresi, ma ha dell'incredibile che alle porte delpossa ancora essere permesso un simile degrado urbano nelle cosiddette "oasi ecologiche". Guarda e condividi il video su Alguer.tv