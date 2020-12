Red 11:09 «Bonus straordinario riapertura partite Iva» A chiederlo, tramite il segretario cittadino Gavino Tanchis, è il Partito dei sardi perchè: «Oggi, più che mai, risultano necessari interventi robusti a sostegno del tessuto economico sociale messo a dura prova dalla pandemia»







Nella foto: il segretario cittadino del Partito dei sardi Gavino Tanchis Commenti ALGHERO - «La contingenza pandemica continua a mietere vittime soprattutto tra i titolari di partita Iva in città, il tutto nella completa indifferenza della politica locale. Oggi, più che mai, risultano necessari interventi robusti a sostegno del tessuto economico sociale messo a dura prova dalla pandemia», dichiara il segretario cittadino del Partito dei sardi Gavino Tanchis. Il momento sanitario che si sta vivendo sta, sempre di più, danneggiando il tessuto economico, a tutti i livelli.E così, il partito, «che nel luglio scorso ha richiesto invano l’eliminazione della Tosap e della Tari 2020 per le attività economiche, nonché l’abolizione della tassa di soggiorno, oggi si appella nuovamente al sindaco affinché istituisca un “bonus straordinario partita Iva” da devolvere ai titolari delle attività produttive che a causa della imposta chiusura (per le feste natalizie e/o per la quarantena/isolamento fiduciario da positività al Covid-19) hanno subito e subiranno forti perdite economiche. Il protrarsi della pandemia e la grave crisi che ne è scaturita – dichiara Tanchis - impongono l’adozione di misure di contenimento che, grazie alla flessibilità del bilancio e alle entrate straordinarie di cui il Comune di Alghero ha beneficiato nell’ultimo anno (oltre 5milioni di euro), potrebbero essere facilmente attuate con una semplice delibera di Giunta».«Una iniezione di liquidità immediata, che il Partito dei sardi chiede venga adottata immediatamente da facendo ricorso alle risorse straordinarie provenienti dalla lotta alla evasione fiscale di cui questa Amministrazione dispone e con cui si potrebbero finanziare iniziative una tantum a favore dei titolari delle partite Iva regolarmente iscritte alla Cciaa e con unità locale nel Comune di Alghero. Una misura straordinaria di per sé non sufficiente – concludono dalla sede del Pds - ma sicuramente capace di restituire dignità e speranza a molti imprenditori algheresi abbandonati dalla politica nel momento di maggiore bisogno».Nella foto: il segretario cittadino del Partito dei sardi Gavino Tanchis