Cor 16:02 «Piano di rinascita per l´ex Caserma» La futura valorizzazione dell’immobile storico, nel cuore della città di Alghero, non contempla più il Distretto della Creatività attualmente insediato in via Simon. Al via la progettazione preliminare: a disposizione 38mila euro



Caserma, iniziando con il varo di un progetto di intervento edilizio e strutturale-architettonico nell'ottica di un utilizzo adeguato, con soluzioni per efficientamento energetico, consolidamento strutturale, impianti tecnologici, elettrico domotici, abbattimento barriere architettoniche, rifacimento generale interno ed esterno».



L'annuncio è dell’Amministrazione guidata dal sindaco Mario Conoci: «Progettiamo il futuro di una delle nostre eccellenze più significative del patrimonio immobiliare che abbiamo acquisito non senza fatica nel 2004 per farne un immobile rivitalizzato, funzionale e moderno. Si parte con il documento preliminare alla progettazione (DPP) contenente gli indirizzi dell’Amministrazione sull’immobile» sottolinea il primo cittadino. Il documento approvato martedì dalla Giunta su proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru contiene la previsione di spesa di complessivi 2.594.000 euro.



L’intervento inserito nel piano triennale delle opere pubbliche inizia ora la fase del procedimento con l’affidamento della progettazione preliminare per cui sono disponibili le somme occorrenti (38.479,09 euro). Il fabbricato è costituito da tre livelli con annesso cortile, anch’esso recuperato nel 2007 e diventato Piazza Pino Piras. La superficie totale coperta, suddivisa in piano terra, primo e secondo piano è di mq 1743. L’Ex Caserma via Simon è soggetta alle prescrizioni urbanistiche del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione di Alghero e Fertilia, soggetto quindi a categorie di intervento di esclusiva riqualificazione edilizia.



