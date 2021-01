Cor 16:38 Cartelle, cinque mesi di fuoco

Step chiede il rinnovo e si tutela La società che per conto del comune di Alghero esegue la riscossione coattiva delle entrate comunali protocolla la richiesta ufficiale di rinnovo contrattuale. Agli atti anche un esaustivo parere legale. Il silenzio dell'Amministrazione, la pioggia di cartelle sui cittadini ed il rischio contenzioso all’orizzonte



Step è certamente andata incontro all’imprevisto irrompere nella vita quotidiana e nei rapporti giuridici della pandemia Covid-19 con chiare ricadute negative in termini di esecuzione delle prestazioni.



«L’adozione delle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia - precisa l'amministratore delegato nella lettera indirizzata ai vertici del settore Tributi del comune, all'assessore Caria ed al sindaco Conoci - ha determinato un forte rallentamento delle attività affidate alla Step, la quale, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza contrattuale dell’incarico (allo stato fissata al 29.05.2021) si vede fin d’ora costretta, al fine di salvaguardare l’utilità economica dell’accordo e quindi la giusta remunerazione del proprio lavoro, ad emettere tutti i provvedimenti di competenza entro il predetto termine, con conseguenti intuibili disagi sia per gli operatori della concessionaria sia per la cittadinanza».



Ed in effetti non si può negare come il lockdown abbia inciso pesantemente su tutte le operazioni, interrompendo i flussi di cassa e determinando il precipitare degli introiti da riscossione a causa anche del blocco totale degli accertamenti. Difficoltà che sommano al generale stato di crisi economica in cui sono precipitate numerose attività locali, con fatturati più che dimezzati e l'impossibilità di far fronte con puntualità al pagamento di oneri e tasse. Tutte evenienze che hanno gravato e graveranno con maggiori oneri sugli inevitabili contenziosi che in simili contesti non potranno che crescere.



Per queste ragioni la società amministrata da Salvatore Foddai ha richiesto il prolungamento delle scadenze contrattuali di ulteriori tre anni rispetto alla originaria scadenza, così come peraltro previsto dal Capitolato d'Oneri che regola l'affidamento. Richiesta avvalorata da un esaustivo parere legale che, «accertato il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario», «sussiste in capo alle parti un vero e proprio dovere giuridico di rinegoziare il contenuto delle pattuizioni contrattuali». La richiesta della quale è venuto in possesso il Quotidiano di Alghero soltanto negli ultimi giorni, è stata protocollata a Porta Terra lo scorso mese di settembre, ma è molto probabile che ci siano state successive interlocuzioni tra le parti.



Pare oltremodo chiaro, infatti, che il silenzio dell'Amministrazione sulla delicata partita, possa essere alla base dell'accelerazione impressa da Step sugli accertamenti e la pioggia di notifiche cadute negli ultimi mesi sulla testa degli algheresi [Step, che senza una risposta da Porta Terra si è ritrovata proprio nella fattispecie chiaramente denunciata tra le premesse della richiesta di proroga contrattuale (con grave danno per i cittadini).



