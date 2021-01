Focolaio in Clinica medica: 18 positivi

12:00 Contagi in corsia, ecco il mio calvario Di seguito la testimonianza di una paziente ricoverata presso le cliniche mediche di Sassari, al centro di un nuovo focolaio covid. Ecco il suo drammatico racconto

13/1/2021 «Vaccini, corsia preferenziale per Alghero» Polemiche sui vaccini nella provincia di Sassari inoculati agli operatori sanitari. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle si scaglia contro il presidente del Consiglio, l´algherese Michele Pais

23:04 Vaccini, anche la Lega difende Pais Continua a fare rumore nel mondo politico cittadino l´accusa lanciata dal consigliere regionale pentastellato sulla “differenza di trattamento” in materia di quantitativi di vaccini tra Alghero e Sassari. Ecco la risposta piccata del Direttivo cittadino della Lega Alghero, compagni di partito del presidente del Consiglio regionale Michele Pais

19:16 Aou Sassari: vaccinati tutti i dipendenti In una settimana, si sono chiuse le somministrazioni per tutto il personale aziendale e ieri anche quelle per i lavoratori delle ditte esterne che lavorano in ospedale

21:08 Covid-19: sono 15 i decessi in un giorno Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, sono stati rilevati 233 nuovi casi di positività. Sono 532 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+ dieci rispetto al dato di ieri), mentre salgono a quarantasette i pazienti in terapia intensiva (+ due)

13/1/2021 Vaccini, è lite: Mulas (FdI) contro Manca (M5s) Il presidente della Commissione Sanità del Comune di Alghero risponde all´intervento del consigliere regionale, che ha posto sull´accento sulla “differenza di trattamento” da parte della Regione nella suddivisione dei vaccini anti-Covid nei Comuni dell´Isola

12/1/2021 Emergenza Covid: doppio bando da 14milioni Presentati due bandi per 14milioni di euro complessivi a sostegno dei servizi per l´infanzia e per le persone più fragili. «La famiglia al centro del nostro impegno quotidiano, al primo posto c´è il valore di ogni singola persona», dichiara il governatore dell´Isola Christian Solinas

12/1/2021 Covid-19: Giorgio Todde positivo Ad annunciarlo è stato lo stesso assessore regionale dei Trasporti, attraverso un post, affidato alla sua pagina social

13/1/2021 «Tempi certi per gli specializzandi» Il consigliere regionale del Gruppo Progressisti Francesco Agus interviene nella “querelle vaccini” chiedendo «Tempi certi sulla vaccinazione agli specializzandi impegnati in prima linea»

11/1/2021 Covid-19: l´allarme dei sindacati «L’emergenza epidemiologica e le misure di contrasto richiedono un vero e fattivo coinvolgimento soprattutto delle lavoratrici e lavoratori del sistema sanitario», scrivono le Segreterie territoriali Fp-Cgil, Cisl e Uil-Fpl

30/12/2020 Covid, altri 328 positivi e 5 morti 496 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva

12/1/2021 Sardi e sicuri: seconda fase in Ogliastra «Lo screening prosegue su tutto il territorio per portare la Sardegna fuori dall´emergenza», dichiara il governatore dell´Isola Christian Solinas