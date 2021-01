Red 16:07 Progetto Sine limes a Oristano L’Assessorato regionale dell’Igiene, sanità e assistenza sociale ha pubblicato l’avviso per la concessione di Buoni servizio a favore di persone con limitazione all’autonomia







L’ordine cronologico di invio telematico delle domande costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione del contributo, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili. A partire dalle 9 di lunedì 25 gennaio e fino alle 8.59 del 29, sarà possibile procedere alla compilazione della domanda in modalità bozza sul sistema Sil. Le richieste di informazioni relative all'avviso devono essere trasmesse al Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale della Direzione generale delle Politiche sociali inviando una e-mail all'indirizzo web san.polsoc.famigliaeinclusionesociale@regione.sardegna.it. Per dettagli e requisiti, si può leggere il testo integrale dell’avviso Sine limes dove saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura. Commenti ORISTANO - L’Assessorato regionale dell’Igiene, sanità e assistenza sociale ha pubblicato l’avviso “Sine limes” per la concessione di Buoni servizio a favore di persone con limitazione all’autonomia. «La misura - precisa l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Oristano Carmen Murru - è volta a sostenere persone fragili in condizioni aggravate per l’emergenza Covid-19 mediante l’erogazione di Buoni servizio, sotto forma di contributi economici utili a favorire l’accesso degli stessi nella rete dei servizi socio-sanitari, sanitari, servizi di cura e di assistenza domiciliare». I Buoni saranno assegnati direttamente al destinatario, a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei diversi servizi ammessi, e costituiscono un contributo a fondo perduto.L’avviso a soggetti con disabilità ai sensi dell’art.3 della Legge 104/92; soggetti in carico ai centri di salute mentale o all’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza; persone anziane che abbiano almeno 85 anni di età. Le domande potranno essere presentate esclusivamente compilando la Domanda telematica nel form on-line presente sul sito (internet SardegnaLavoro. La Dt, comprensiva degli allegati e in versione definitiva, previa pagamento di un’imposta di bollo pari a 16euro, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, dovrà essere presentata, a partire dalle 9 di venerdì 29 gennaio fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Sarà l’Amministrazione a comunicare la chiusura dello sportello con provvedimento pubblicato sul Sil.L’ordine cronologico di invio telematico delle domande costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione del contributo, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili. A partire dalle 9 di lunedì 25 gennaio e fino alle 8.59 del 29, sarà possibile procedere alla compilazione della domanda in modalità bozza sul sistema Sil. Le richieste di informazioni relative all'avviso devono essere trasmesse al Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale della Direzione generale delle Politiche sociali inviando una e-mail all'indirizzo web san.polsoc.famigliaeinclusionesociale@regione.sardegna.it. Per dettagli e requisiti, si può leggere il testo integrale dell’avviso Sine limes dove saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.