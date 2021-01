Brogli elettorali: le voci dall´Argentina

Prosegue il ricorso presentato dall´ex deputato Fabio Porta (Partito Democratico) contro l´elezione di Adriano Cario (Usei) nella “Circoscrizione Estero-Ripartizione America meridionale” delle elezioni al Senato italiano del 2018 [LEGGI] . Ne parlano in esclusiva al Quotidiano di Alghero l´avvocato Victor Alejandro Italiano (legale di Porta e Becchi per le due denunce presentate), il dirigente del Pd in Argentina Alberto Becchi e l´avvocato federale algherese Rosa Maria Dettori. Intanto, la Procura di Roma ha deciso di nominare un perito grafologo chimico